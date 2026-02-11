Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung kiểm tra các công trình, trụ sở trên địa bàn

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung (ở giữa) khảo sát tại trụ sở UBND TP. Huế cũ

Cùng đi có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đến kiểm tra, khảo sát trụ sở UBND TP. Huế cũ, sau đó là trụ sở UBND quận Thuận Hóa (trước khi sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp), số 24 Tố Hữu, phường Thuận Hóa, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, cần xác định rõ hiện trạng, tình hình quản lý và kịp thời đề xuất phương án xử lý cụ thể, tuyệt đối không để kéo dài gây lãng phí.

Bí thư Thành ủy cũng lưu ý, trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý, các đơn vị được giao quản lý phải có trách nhiệm bảo quản nguyên trạng trụ sở và tài sản đi kèm.

Sau đó, Bí thư Thành ủy đã có buổi kiểm tra thực địa tại Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố. Đây là công trình trọng điểm mang tính chiến lược, nhằm hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa và tạo không gian đẳng cấp cho các sự kiện quy mô lớn.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đề nghị chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, thẩm mỹ và an toàn theo quy định. Mục tiêu là sớm đưa toàn bộ dự án vào vận hành - công trình khi hoàn thiện sẽ là nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, góp phần quan trọng trong việc định hình diện mạo đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc, đáp ứng kỳ vọng của chính quyền và Nhân dân thành phố.

“Quảng trường không chỉ là nơi phục vụ các sự kiện lớn của Trung ương và địa phương mà còn phải là biểu tượng khẳng định vị thế văn hóa của Huế xứng tầm là thành phố trực thuộc Trung ương”, Bí thư Thành ủy khẳng định.