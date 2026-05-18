Lãnh đạo thành phố tiếp, lắng nghe ý kiến người dân

Lãnh đạo thành phố lắng nghe ý kiến cử tri phường Phú Xuân

Tại buổi tiếp, lãnh đạo thành phố đã tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của người dân liên quan đến chế độ dành cho người bị ảnh hưởng chất độc da cam; công tác bồi thường, xác định chủ sở hữu tài sản bị ảnh hưởng, bố trí tái định cư đối với các trường hợp thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án.

Cụ thể, đại diện các hộ dân thuộc Dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế đề nghị thành phố rà soát, giải quyết các trường hợp còn vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xem xét quyền lợi đối với các hộ nghèo, hộ phụ và những trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được bố trí đất tái định cư hoặc chưa được giải quyết chế độ theo quy định.

Công dân nêu kiến nghị tại buổi tiếp

Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân và báo cáo từ các cơ quan liên quan, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến yêu cầu các đơn vị chức năng trả lời đầy đủ, rõ ràng, khách quan đối với từng kiến nghị của người dân, trên cơ sở đúng quy định pháp luật. Đối với những nội dung có căn cứ giải quyết thì cần khẩn trương xử lý theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Trường hợp người dân chưa đồng thuận với kết quả giải quyết của cơ quan chức năng, các địa phương cần hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại theo đúng quy định để được xem xét, giải quyết đầy đủ và khách quan.

Đồng chí Phạm Đức Tiến lưu ý, trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chính quyền các cấp phải đặt mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Những phản ánh đúng phải được xử lý kịp thời; những trường hợp không đủ điều kiện hưởng chính sách cũng cần được giải thích rõ căn cứ pháp lý để tạo sự đồng thuận.

Đối với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc diện được hưởng chính sách theo quy định, địa phương cần nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét các hình thức hỗ trợ phù hợp. Đồng thời, việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị phải gắn với yêu cầu bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm, không để các vướng mắc kéo dài ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại, hướng dẫn và giải quyết các vụ việc trên tinh thần thấu tình, đạt lý, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân.

Kết luận buổi tiếp công dân, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung lưu ý các sở, ngành và chính quyền địa phương cần chủ động rà soát, tham mưu hướng xử lý đối với những vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền hoặc chưa có quy định cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung cũng yêu cầu các trường hợp đặc thù cần được báo cáo cấp có thẩm quyền và Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến, kết luận rõ. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện thống nhất, bảo đảm tính liên tục, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình giải quyết, kể cả khi có sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo hoặc cán bộ phụ trách sau này.