Sớm giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

Lãnh đạo thành phố lắng nghe kiến nghị của công dân

Ngày 16/4, tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2026. Tham dự buổi tiếp còn có các đồng chí: Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố.

Buổi tiếp công dân được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có công dân kiến nghị, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phản ánh, đề xuất.

Tại buổi tiếp, công dân đã trình bày nhiều kiến nghị, vướng mắc tập trung chủ yếu vào các vấn đề về đất đai, tái định cư; cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chính sách hỗ trợ, bồi thường do ảnh hưởng dự án; hỗ trợ do thiệt hại thiên tai; xem xét miễn, giảm nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai.

Các nội dung dân sinh như, kiến nghị liên quan đến thi hành án dân sự, tranh chấp tài sản, cấp phép xây dựng và một số vấn đề quản lý đô thị cũng được công dân phản ánh.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và báo cáo của các địa phương, đơn vị liên quan, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp trao đổi, giải thích cụ thể từng nội dung; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát hồ sơ, kiểm tra thực địa, đối chiếu quy định pháp luật để đề xuất phương án giải quyết phù hợp.

Kết luận tại buổi tiếp, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các cơ quan, địa phương giải quyết các kiến nghị của công dân theo hướng thấu đáo, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, không để kéo dài gây bức xúc.

Đối với các vụ việc phức tạp, tồn đọng, cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, xây dựng lộ trình và thời hạn xử lý cụ thể; thực hiện báo cáo tiến độ định kỳ và giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.