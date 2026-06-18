Khai mạc “Chợ quê ngày hội”: Đậm đà hồn quê Thanh Thủy

Tiết mục nghệ thuật trong đêm khai mạc

Tham dự lễ khai mạc có các UVTV Thành ủy: Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận; Nguyễn Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và Trung tâm Festival Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường Thanh Thủy cho biết, nằm trong chuỗi hoạt động chính thức hưởng ứng Tuần lễ cao điểm Festival Huế 2026, chương trình “Chợ quê ngày hội” diễn ra từ ngày 26 đến 29/6 là hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương. Thông qua chương trình, địa phương kỳ vọng phát huy hiệu quả tiềm năng về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, lễ hội dân gian; qua đó thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đưa du lịch Thanh Thủy phát triển theo hướng bền vững.

Đến với “Chợ quê ngày hội”, người dân và du khách được hòa mình vào không gian văn hóa làng quê mộc mạc, giàu bản sắc với các gian hàng trưng bày nông sản, sản phẩm đặc trưng của các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tham quan không gian Cầu ngói Thanh Toàn cùng các mô hình nhà vườn, homestay sinh thái.

Chương trình còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dân gian đặc sắc như trình diễn xay lúa, giã gạo, giần sàng; trải nghiệm làm bánh với chủ đề “Nếp xưa bánh Huế”; nghệ thuật chằm nón lá truyền thống. Bên cạnh đó là các hoạt động diễn xướng Bài chòi và nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn như bắt vịt trên sông Như Ý, bịt mắt bắt heo trên cạn, trình diễn bơi ghe câu, bịt mắt đập om, ném vòng cổ vịt...

Điểm nhấn của ngày hội còn là không gian ẩm thực với những món ăn dân dã mang đậm hương vị làng quê Thanh Thủy Chánh, chương trình ẩm thực chay cùng chuỗi đêm nghệ thuật đặc sắc gồm các tiết mục bolero, nghệ thuật quần chúng, chương trình của câu lạc bộ Đồ Rê Mí và đêm biểu diễn của Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, góp phần mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm văn hóa phong phú trong mùa Festival Huế 2026.