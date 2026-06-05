Một phường có 20 bãi tập kết cát sạn, vật liệu xây dựng trái phép

Các trường hợp tập kết VLXD trên đất nông nghiệp và đất công, UBND phường Thanh Thủy yêu cầu ngưng hoạt động và di dời tài sản ra khỏi bãi

Hoạt động trái phép

Nhằm kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh cát sỏi, VLXD trên địa bàn, UBND phường Thanh Thủy đã thành lập đoàn kiểm tra 20 bãi tập kết cát, sạn và VLXD đang hoạt động trên địa bàn phường. Kết quả kiểm tra cho thấy, cả 20 bãi tập kết cát, sạn nêu trên đều không có giấy phép hoạt động. Đồng thời, hàng loạt tổ chức, cá nhân còn sử dụng đất sai mục đích để kinh doanh. Trong đó, có nhiều bãi VLXD của các cá nhân, doanh nghiệp đã chiếm dụng đất công, đất nông nghiệp hoạt động trái phép trong nhiều năm nhưng chưa bị xử lý.

Cụ thể, qua phân loại, đoàn kiểm tra phát hiện 3 trường hợp tự ý biến đất nông nghiệp thành bãi chứa VLXD với quy mô khá lớn, gồm Công ty TNHH TM&DV Quý Hoàng Lời ở số 339 Trưng Nữ Vương; Công ty TNHH TM&DV Kim Hoàng Lời ở kiệt 92 Phùng Lưu và Công ty TNHH Thương mại Cư Trinh ở tổ 12, phường Thanh Thủy. Đáng chú ý, tại khu vực kiệt 45 Nguyễn Văn Chư, hộ ông Dương Văn Hùng còn sử dụng đất do Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Phương quản lý để làm bãi tập kết VLXD.

Đối với 4 trường hợp này, UBND phường Thanh Thủy đã ban hành thông báo yêu cầu các chủ bãi phải dừng hoạt động và tự di dời toàn bộ khối lượng cát, sỏi ra khỏi khu vực tập kết trong vòng 10 ngày. Sau thời hạn trên, nếu các tổ chức, cá nhân cố tình chây ỳ, chính quyền địa phương sẽ lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, còn có 16 bãi tập kết, sản xuất bờ lô, gạch không nung của các tổ chức, cá nhân, dù đang chiếm dụng chỉ giới giao thông hoặc hoạt động trên đất ở, điển hình như tại các tuyến đường Trưng Nữ Vương, Dạ Lê, Phùng Lưu... nhưng lại được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trong khi quy trình sản xuất, tập kết VLXD làm ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và gây khó khăn trong công tác quản lý...

Lúng túng trong xử lý

Ông Trần Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy cho biết, hiện nay, tình trạng hoạt động các điểm tập kết cát, sạn, VLXD trên địa bàn diễn ra khá phức tạp. Qua kiểm tra, chính quyền địa phương đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân dừng hoạt động đối với các bãi tập kết trái phép trên đất nông nghiệp, đất do nhà nước quản lý. Tuy nhiên, trên địa bàn đang có rất nhiều tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất ở để kết hợp kinh doanh VLXD, sản xuất bờ lô được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề “buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng” nên địa phương rất khó xử lý.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 3/1/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP. Huế) về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết VLXD cát, sỏi trên địa bàn thành phố, thì Thanh Thủy không có quy hoạch bến, bãi kinh doanh VLXD cát, sỏi. Do đó, phường không có cơ sở để hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký giấy phép hoạt động, sản xuất kinh doanh...

Để có cơ sở thực hiện công tác quản lý theo đúng quy định pháp luật, UBND phường Thanh Thủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh VLXD, sản xuất bờ lô trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn phương án quản lý phù hợp đối với các trường hợp kinh doanh VLXD kết hợp nhà ở (trên đất ở) chưa nằm trong quy hoạch bến, bãi tập kết theo quy định hiện hành.