  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 09/06/2026 15:58

Một phường có 20 bãi tập kết cát sạn, vật liệu xây dựng trái phép

HNN - Huế ngày nay các ngày 16/4; 7/5 đã có các bài viết: “Hàng loạt bãi tập kết cát trái phép giữa thành phố”; “Kiểm tra, xử lý các bãi tập kết cát sỏi trái phép” phản ánh ngay cạnh khu dân cư các phường An Cựu, Thanh Thủy, Thủy Xuân nhiều bãi tập kết cát “mọc” lên, tồn tại nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Sau khi báo đăng, các địa phương đã tích cực vào cuộc, tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 20 bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD), cát, sạn trên địa bàn phường Thanh Thủy không có giấy phép vẫn hoạt động, chưa được địa phương này xử lý triệt để.

Kiểm tra, xử lý các bãi tập kết cát sỏi trái phép

Các trường hợp tập kết VLXD trên đất nông nghiệp và đất công, UBND phường Thanh Thủy yêu cầu ngưng hoạt động và di dời tài sản ra khỏi bãi 

Hoạt động trái phép

Nhằm kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh cát sỏi, VLXD trên địa bàn, UBND phường Thanh Thủy đã thành lập đoàn kiểm tra 20 bãi tập kết cát, sạn và VLXD đang hoạt động trên địa bàn phường. Kết quả kiểm tra cho thấy, cả 20 bãi tập kết cát, sạn nêu trên đều không có giấy phép hoạt động. Đồng thời, hàng loạt tổ chức, cá nhân còn sử dụng đất sai mục đích để kinh doanh. Trong đó, có nhiều bãi VLXD của các cá nhân, doanh nghiệp đã chiếm dụng đất công, đất nông nghiệp hoạt động trái phép trong nhiều năm nhưng chưa bị xử lý.

Cụ thể, qua phân loại, đoàn kiểm tra phát hiện 3 trường hợp tự ý biến đất nông nghiệp thành bãi chứa VLXD với quy mô khá lớn, gồm Công ty TNHH TM&DV Quý Hoàng Lời ở số 339 Trưng Nữ Vương; Công ty TNHH TM&DV Kim Hoàng Lời ở kiệt 92 Phùng Lưu và Công ty TNHH Thương mại Cư Trinh ở tổ 12, phường Thanh Thủy. Đáng chú ý, tại khu vực kiệt 45 Nguyễn Văn Chư, hộ ông Dương Văn Hùng còn sử dụng đất do Hợp tác xã Nông nghiệp Thủy Phương quản lý để làm bãi tập kết VLXD.

Đối với 4 trường hợp này, UBND phường Thanh Thủy đã ban hành thông báo yêu cầu các chủ bãi phải dừng hoạt động và tự di dời toàn bộ khối lượng cát, sỏi ra khỏi khu vực tập kết trong vòng 10 ngày. Sau thời hạn trên, nếu các tổ chức, cá nhân cố tình chây ỳ, chính quyền địa phương sẽ lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, còn có 16 bãi tập kết, sản xuất bờ lô, gạch không nung của các tổ chức, cá nhân, dù đang chiếm dụng chỉ giới giao thông hoặc hoạt động trên đất ở, điển hình như tại các tuyến đường Trưng Nữ Vương, Dạ Lê, Phùng Lưu... nhưng lại được các cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trong khi quy trình sản xuất, tập kết VLXD làm ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và gây khó khăn trong công tác quản lý...

Lúng túng trong xử lý

Ông Trần Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy cho biết, hiện nay, tình trạng hoạt động các điểm tập kết cát, sạn, VLXD trên địa bàn diễn ra khá phức tạp. Qua kiểm tra, chính quyền địa phương đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân dừng hoạt động đối với các bãi tập kết trái phép trên đất nông nghiệp, đất do nhà nước quản lý. Tuy nhiên, trên địa bàn đang có rất nhiều tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất ở để kết hợp kinh doanh VLXD, sản xuất bờ lô được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề “buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng” nên địa phương rất khó xử lý.

Bên cạnh đó, theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 3/1/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND TP. Huế) về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết VLXD cát, sỏi trên địa bàn thành phố, thì Thanh Thủy không có quy hoạch bến, bãi kinh doanh VLXD cát, sỏi. Do đó, phường không có cơ sở để hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký giấy phép hoạt động, sản xuất kinh doanh...

Để có cơ sở thực hiện công tác quản lý theo đúng quy định pháp luật, UBND phường Thanh Thủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động sử dụng đất ở kết hợp kinh doanh VLXD, sản xuất bờ lô trên địa bàn. Đồng thời, hướng dẫn phương án quản lý phù hợp đối với các trường hợp kinh doanh VLXD kết hợp nhà ở (trên đất ở) chưa nằm trong quy hoạch bến, bãi tập kết theo quy định hiện hành.

Bài, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
bãi tập kết cát sạnvật liệuxây dựng trái phép
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý, bình ổn giá thị trường vật liệu

Theo Sở Xây dựng, tình trạng mất cân đối cung cầu vật liệu xây dựng (VLXD) hiện nay đang tác động trực tiếp đến tiến độ thi công một số dự án (DA), đặc biệt là các DA đầu tư công, trọng điểm. Do đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành tăng cường triển khai các biện giải quản lý nhằm bình ổn thị trường, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tăng giá các loại VLXD trên địa bàn.

Tăng cường quản lý, bình ổn giá thị trường vật liệu
Áp lực khi giá vật liệu xây dựng tăng cao

Trước những biến động mạnh của thị trường năng lượng toàn cầu, nhất là đà tăng của giá xăng dầu trong thời gian gần đây, các loại vật liệu xây dựng cơ bản như: sắt, thép, xi-măng, cát xây dựng… đều tăng giá mạnh, ảnh hưởng lớn đến tiến độ xây dựng cả khu vực dân sinh và công trình quan trọng.

Áp lực khi giá vật liệu xây dựng tăng cao
Chủ động giải pháp bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng

Chiều 26/3, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan nhằm rà soát tình hình biến động giá vật liệu xây dựng thời gian qua, đánh giá cân đối cung - cầu trên địa bàn, đồng thời đề ra các giải pháp tăng cường quản lý, bảo đảm nguồn cung và ổn định mặt bằng giá trên thị trường.

Chủ động giải pháp bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng
Khan hiếm vật liệu đá cấp phối

Nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn đang khan hiếm vật liệu đá cấp phối dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ một số hạng mục. Trước thực trạng này, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu chủ động tập kết sẵn vật liệu đầu vào tại công trường nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công.

Khan hiếm vật liệu đá cấp phối
Tìm lại hãng gạch bông Bảo Trác

Nhiều cuộc tìm về Huế xưa khởi nguồn từ những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ bé. Với tôi, đó là buổi ghé thăm nhà vườn An Thư ở phố cổ Gia Hội - một nếp nhà Huế trầm mặc, nằm nép mình sau hàng cây xanh ngát. Anh Võ Chánh Tiến, người đang quản lý ngôi nhà, vừa dẫn tôi đi qua các gian phòng vừa kể chuyện lịch sử căn nhà, chuyện những đời người gắn bó với khu vườn, với nhịp sống Gia Hội xưa. Nhưng điều khiến tôi dừng lại lâu hơn cả lại ở… dưới chân mình.

Tìm lại hãng gạch bông Bảo Trác

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top