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ClockThứ Sáu, 26/06/2026 18:01

Lễ cung nghinh hương linh người có công xây dựng Cầu ngói Thanh Toàn

HNN.VN - Chiều 26/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Thủy phối hợp với Hội đồng tộc trưởng làng Thanh Thủy Chánh và họ Trần Duy tổ chức lễ cung nghinh hương linh bà Trần Thị Đạo - người có công xây dựng cầu ngói Thanh Toàn.

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Đoàn cung nghinh hương linh người có công xây dựng Cầu ngói Thanh Toàn 

Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện lễ hội "Chợ quê ngày hội" hưởng ứng Festival Huế 2026.

Lễ cung nghinh được tổ chức với quy mô hơn 200 người tham gia, gồm 16 thành phần trong đoàn rước cùng đầy đủ các nghi trượng, lễ khí và đội cổ nhạc truyền thống như: cờ hội, kiệu linh, chiêng, trống, binh khí nghi lễ... thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi.

Sau lễ cáo yết tại nhà thờ họ Trần Duy và am thờ bà Trần Thị Đạo, đoàn tiến hành nghi thức cung nghinh hương linh bà từ nhà thờ họ Trần Duy đến đình làng Thanh Thủy Chánh.

Tiếp đó, đoàn tiếp tục cung nghinh hương linh đến án thờ chính tại khu vực Cầu ngói Thanh Toàn, nơi diễn ra lễ cúng an vị, hoàn tất hành trình rước lễ.

Không chỉ góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa tâm linh truyền thống, giáo dục đạo lý "uống nước nhớ nguồn", tri ân công lao tiền nhân, hoạt động còn góp phần quảng bá những giá trị văn hóa, lịch sử và du lịch cộng đồng đặc sắc của địa phương, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2026 trên địa bàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiệp
 Từ khóa:
Lễ cung nghinhhương linhngười có côngxây dựngCầu ngóiThanh Toàn
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