  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 30/01/2026 15:30

Quà Tết đến với 400 hộ dân khó khăn Quảng Điền và Đan Điền

HNN.VN - Ngày 30/1, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tổ chức Chương trình trao quà Tết cho người dân khó khăn do Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP tài trợ.

Trao gần 800 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn Trao 200 suất quà Tết đến các hộ khó khăn xã Quảng ĐiềnTrao 600 suất quà tết cho người dân các xã Phú Lộc, Vinh LộcTrao quà Tết và tiền hỗ trợ sinh viên khó khăn

Thay mặt đơn vị tài trợ, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Hoàng Đăng Khoa trao quà Tết đến các hộ dân

Theo đó, chương trình đã trao 400 suất quà cho 400 hộ dân khó khăn vùng thấp trũng ở 2 xã Quảng Điền và Đan Điền (TP. Huế), với tổng trị giá 200 triệu đồng. Trong đó, xã Quảng Điền 200 suất; xã Đan Điền 200 suất (mỗi suất 500.000 đồng).

Đây là nguồn kinh phí do Tổng Công ty Xây dựng số 1 tài trợ.

Phát biểu tại chương trình, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Hoàng Đăng Khoa nhấn mạnh, món quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm ấm áp trao gửi đến những người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Cán bộ Mặt trận hướng dẫn người dân lên nhận quà Tết  

Báo và Phát thanh, truyền hình Huế được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất Báo Huế ngày nay cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Huế. Trong thời gian qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, Báo và Phát thanh, truyền hình Huế đã đồng hành cùng nhiều trường hợp khó khăn thông qua các chương trình hoạt động xã hội ý nghĩa.

Năm 2025, đơn vị đã kết nối các tổ chức, cá nhân nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Nối nhịp nghĩa tình” và các trường hợp khác trị giá gần 2 tỷ đồng. Riêng trong tết Bính Ngọ năm nay, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã vận động được một số doanh nghiệp ở các tỉnh, thành để hỗ trợ người dân, nhất là các trường hợp bị ảnh hưởng bởi các đợt lũ lụt cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2025.

Tin, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
Trào quà TếtBáo và Phát thanhTruyền hình HuếTổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP tài trợ.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế:
Phối hợp tuyên truyền, thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng A Lưới

Ngày 9/10, Ban Biên tập cùng lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Báo và Phát thanh, Truyền hình (PTTH) Huế do bà Hoàng Thị Phương Huệ, Phó Tổng Biên tập Báo và PTTH Huế làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND các xã vùng A Lưới.

Phối hợp tuyên truyền, thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng A Lưới
Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế làm việc với xã Phú Vang về phối hợp tuyên truyền

Chiều 1/10, Ban Biên tập Báo và Phát thanh - Truyền hình Huế có buổi làm việc với xã Phú Vang nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền. Tham dự và chủ trì buổi làm việc có bà Hoàng Thị Phương Huệ, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh - Truyền hình Huế; ông Đặng Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Vang.

Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế làm việc với xã Phú Vang về phối hợp tuyên truyền

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top