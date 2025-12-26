Quà Tết đến với 400 hộ dân khó khăn Quảng Điền và Đan Điền

Thay mặt đơn vị tài trợ, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Hoàng Đăng Khoa trao quà Tết đến các hộ dân

Theo đó, chương trình đã trao 400 suất quà cho 400 hộ dân khó khăn vùng thấp trũng ở 2 xã Quảng Điền và Đan Điền (TP. Huế), với tổng trị giá 200 triệu đồng. Trong đó, xã Quảng Điền 200 suất; xã Đan Điền 200 suất (mỗi suất 500.000 đồng).

Đây là nguồn kinh phí do Tổng Công ty Xây dựng số 1 tài trợ.

Phát biểu tại chương trình, Thành ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế Hoàng Đăng Khoa nhấn mạnh, món quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm ấm áp trao gửi đến những người dân gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Cán bộ Mặt trận hướng dẫn người dân lên nhận quà Tết

Báo và Phát thanh, truyền hình Huế được thành lập từ ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất Báo Huế ngày nay cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Huế. Trong thời gian qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, Báo và Phát thanh, truyền hình Huế đã đồng hành cùng nhiều trường hợp khó khăn thông qua các chương trình hoạt động xã hội ý nghĩa.

Năm 2025, đơn vị đã kết nối các tổ chức, cá nhân nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình “Nối nhịp nghĩa tình” và các trường hợp khác trị giá gần 2 tỷ đồng. Riêng trong tết Bính Ngọ năm nay, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã vận động được một số doanh nghiệp ở các tỉnh, thành để hỗ trợ người dân, nhất là các trường hợp bị ảnh hưởng bởi các đợt lũ lụt cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2025.