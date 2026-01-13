Giới trẻ tìm “tọa độ” săn ảnh Tết

Nhóm bạn trẻ chụp ảnh Tết bên không gian điểm đến di sản

Chụp ảnh theo tour

Trong không gian cổ kính của chùa Từ Hiếu (phường Thủy Xuân), từng nhóm bạn trẻ nhẹ nhàng xuất hiện với áo dài, đạo cụ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Giữ ý tứ nơi cửa chùa, họ hạn chế tiếng cười nói, chọn những góc chụp riêng để lưu lại khoảnh khắc mùa xuân.

Kiến trúc cổ kính, hài hòa với thiên nhiên xanh mát, mang đến cho chùa Từ Hiếu những góc ảnh giàu chất thơ. Mỗi bộ ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội lại khiến điểm đến này tiếp tục “được gọi tên” trong danh sách những “tọa độ” săn ảnh Tết. Không ít bạn trẻ còn thực hiện các clip giới thiệu nơi đây như một điểm đến lý tưởng để chụp ảnh Tết. “Xem thông tin trên mạng xã hội, em và nhóm bạn từ Đà Nẵng chạy xe máy ra đây để chụp ảnh. Ở đây, mỗi góc đều cho ra những bức ảnh rất đẹp”, Lê Thị Minh Tuyết, 24 tuổi chia sẻ.

Để đáp ứng nhu cầu lưu giữ khoảnh khắc, giới trẻ ngày càng đầu tư cho sự chỉn chu của những bộ ảnh Tết. Nhiều nhóm sẵn sàng sắm máy ảnh chuyên dụng hoặc thuê thợ chụp. Ngay cả khi chụp bằng điện thoại thông minh, họ vẫn chuẩn bị thêm đạo cụ như tấm hắt sáng, cành mai, cành đào hay các phụ kiện phù hợp với ý tưởng bộ ảnh đã định sẵn. Bỏ công đầu tư, nên việc chụp ảnh Tết cũng được lên lịch bài bản, thậm chí theo tour tuyến, để “săn” được nhiều bức hình ưng ý nhất.

Điểm đến chùa Từ Hiếu thường được kết hợp cùng làng hương Thủy Xuân, đồi Vọng Cảnh, tạo thành một tuyến chụp ảnh phù hợp trên cùng cung đường. Nguyễn Thảo Nguyên, 22 tuổi, cho biết: “Di chuyển giữa các điểm gần nhau giúp chúng em tiết kiệm thời gian, thuận tiện thay đổi trang phục. Quan trọng hơn, các điểm đến thường phù hợp với cùng một ý tưởng chụp ảnh”.

Với bán kính di chuyển ở vùng lõi trung tâm TP. Huế không quá xa, việc săn ảnh Tết trở nên thuận lợi hơn. Có người chọn chụp vài điểm tùy thích, nhưng cũng không ít bạn trẻ xây dựng hẳn những tuyến chụp ảnh hoàn chỉnh như: Đại Nội - cầu Trường Tiền - chợ Đông Ba - khu phố cổ Gia Hội; hay Đại Nội - cầu Nguyễn Hoàng - chùa Thiên Mụ. Một số bộ ảnh được gắn với chủ đề di sản, nên lịch trình bao gồm Đại Nội, cung An Định và các lăng tẩm. Bên cạnh đó là những ý tưởng chụp ảnh tại hội xuân các phường, chợ hoa Tết hoặc các quán cà phê trang trí xuân.

“Thông thường, chúng em dành trọn một buổi, thậm chí cả ngày để chụp ảnh. Vì vậy, các “tọa độ” đều được chọn lựa kỹ, từ góc chụp sẵn có đến cách dàn dựng để cho ra những bức ảnh đúng với mong muốn”, một bạn trẻ chia sẻ.

Lên lịch chụp ảnh cùng các sự kiện xuân

Trước thềm tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhiều địa phương trên địa bàn TP. Huế tổ chức các điểm vui xuân, đón Tết, gắn với linh vật của năm mới. Bên cạnh đó là chuỗi sự kiện văn hóa - lễ hội như “Sắc vị Kinh kỳ” ở phường Phú Xuân, lễ hội Hóa Châu ngày Tết tại phường Hóa Châu, hay Ngày hội Thuận Hóa Bính Ngọ 2026 ở phường Thuận Hóa…

Theo nhiều bạn trẻ, chụp ảnh Tết gắn với các sự kiện là một trải nghiệm thú vị, bởi ở đó, họ được hòa mình vào không khí lễ hội rộn ràng, các trò chơi dân gian, những hoạt động cộng đồng sôi nổi. Cảnh thật, người thật tạo nên phông nền sống động, khiến những bức ảnh Tết trở nên chân thực và giàu cảm xúc hơn. “Em đã ghi chú lại lịch sự kiện của một số địa phương để chụp ảnh Tết. Hy vọng đó sẽ là những “tọa độ” mang lại sự khác biệt”, Lê Như Hòa (sinh năm 1999) nói.

Khi các chợ hoa Tết ở nhiều xã, phường bắt đầu hình thành, khoác lên phố phường những gam màu rực rỡ cũng là lúc nhiều bạn trẻ xuống phố chụp ảnh hơn. Sắc hoa hòa cùng sắc áo dài, trang phục mới của các bạn trẻ, tạo nên khung cảnh xuân tươi tắn, đầy sức sống. Nhiều bạn lên kế hoạch thuê áo dài cổ phục để chụp ảnh, góp phần tăng thêm dấu ấn định vị cho điểm đến Huế.

Giữa dòng người xuôi ngược, nụ cười xen lẫn sắc hoa và những tà áo dài bay trong gió xuân khiến Huế thêm đẹp. Và, việc săn ảnh Tết của giới trẻ không chỉ đơn thuần là lưu giữ hình ảnh, đó còn là cách họ chạm vào không khí Tết theo cách riêng. Mỗi bức ảnh được chụp lại cũng là lúc nhịp sống xuân đang được ghi dấu trẻ trung, rộn ràng trên đất Cố đô.