Công bố quyết định, ra mắt Câu lạc bộ Hoàng Mai Phong Thái

Câu lạc bộ Hoàng Mai Phong Thái là tổ chức tự nguyện của những người yêu thích cây hoàng mai, hoạt động theo điều lệ đã được thông qua, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý của UBND phường. Câu lạc bộ hướng đến mục tiêu kết nối những người chung niềm đam mê, tổ chức sinh hoạt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc, tạo dáng, nhân giống; đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội phù hợp với điều kiện địa phương.

Việc ra mắt Câu lạc bộ Hoàng Mai Phong Thái góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với hình ảnh hoa mai - biểu tượng của mùa xuân và sự khởi đầu tốt đẹp. Đây không chỉ là sân chơi bổ ích cho những người yêu mai mà còn tạo môi trường đoàn kết, gắn bó cộng đồng, làm phong phú đời sống tinh thần Nhân dân, hướng đến xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh và từng bước phát triển kinh tế từ sinh vật cảnh.

Hoa mai vàng thường có 5 cánh tượng trưng cho ngũ phúc (phúc, lộc, thọ, khang, ninh), từ lâu đã trở thành biểu tượng của may mắn, tài lộc và thịnh vượng trong văn hóa Việt Nam, đặc biệt mỗi dịp Tết đến xuân về. Thông qua hoạt động của câu lạc bộ, các hội viên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao giá trị nghệ thuật của cây mai, đồng thời lan tỏa tình yêu thiên nhiên và nét đẹp truyền thống trong đời sống cộng đồng.

Việc thành lập Câu lạc bộ Hoàng Mai Phong Thái được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phong trào trồng và chơi mai cảnh trên địa bàn, bảo tồn giá trị văn hóa ngày Tết, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế sinh vật cảnh tại địa phương.