Danh sách 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

(Ảnh minh họa)

Theo Cục An toàn thực phẩm, căn cứ Điều 31 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế, từ ngày 1/7/2025, việc giao hoặc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế quy định tại khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 37 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ.

Do vậy, ngoài danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế được Bộ Y tế giao hoặc chỉ định còn có danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế do 34 tỉnh/thành phố giao hoặc chỉ định.

Danh sách cụ thể 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu cập nhật đến ngày 6/2/2026, gồm:

* Địa chỉ của đơn vị ghi theo đơn vị hành chính cũ

https://nhandan.vn/danh-sach-6-co-quan-kiem-tra-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham-nhap-khau-post941958.html