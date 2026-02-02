  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 08/02/2026 15:47

Danh sách 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

HNN - Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã công bố danh sách 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu được Bộ Y tế giao và chỉ định.

Hơn 1.300 phương tiện chở nông sản, thực phẩm ùn ứ tại các cửa khẩu do vướng kiểm tra an toàn thực phẩm

(Ảnh minh họa)

Theo Cục An toàn thực phẩm, căn cứ Điều 31 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế, từ ngày 1/7/2025, việc giao hoặc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế quy định tại khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 37 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ.

Do vậy, ngoài danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế được Bộ Y tế giao hoặc chỉ định còn có danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế do 34 tỉnh/thành phố giao hoặc chỉ định.

Danh sách cụ thể 6 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu cập nhật đến ngày 6/2/2026, gồm:

 

* Địa chỉ của đơn vị ghi theo đơn vị hành chính cũ

https://nhandan.vn/danh-sach-6-co-quan-kiem-tra-nha-nuoc-ve-an-toan-thuc-pham-nhap-khau-post941958.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
danh sáchcơ quan kiểm tra nhà nướcan toàn thực phẩm nhập khẩu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2025

Chiều tối 15/7, Hội đồng tuyển sinh đại học Đại học Huế đã công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2025 (có danh sách kèm theo). Các thí sinh có tên trong danh sách phải đăng ký xét tuyển đã trúng tuyển thẳng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 16/7 đến 17 giờ 00 ngày 28/7/2025.

Công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2025

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top