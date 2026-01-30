Trao 40 suất quà Tết cho người dân vùng trồng dược liệu ở A Lưới

Đại diện lãnh đạo xã A Lưới 2 và Công ty TNHH SX TM La San trao tặng quà Tết cho các hộ dân tham gia dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý

Đồng hành sẻ chia cùng người dân tham gia trồng nguyên liệu dược liệu quý tại A Lưới đón Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty TNHH SX TM La San trao 40 suất quà cho các hộ dân. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 20kg gạo, thùng mì tôm, dầu ăn cùng 500.000 đồng tiền mặt. Dù giá trị vật chất không lớn nhưng đây là sự sẻ chia kịp thời, sự tri ân của doanh nghiệp đối với bà con vùng dự án, những người đã kiên nhẫn chờ đợi, chấp nhận khó khăn, cùng doanh nghiệp vượt qua không ít trở ngại trong quá trình triển khai dự án trồng dược liệu.

Dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý tại A Lưới trong giai đoạn vừa qua gặp nhiều vướng mắc do thủ tục và cơ chế triển khai. Trong bối cảnh đó, sự đồng thuận và hợp tác của người dân địa phương chính là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi mục tiêu lâu dài, bền vững, gắn phát triển kinh tế với sinh kế của đồng bào vùng cao.

Chia sẻ tại chương trình, ông Nguyễn Đức Phú, đại diện Chi nhánh Công ty TNHH SX TM La San tại Huế cho biết, hoạt động tặng quà lần này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ bà con đón Tết, mà còn là sự ghi nhận tinh thần đồng hành, tin tưởng của người dân đối với doanh nghiệp trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai dự án.

Theo ông Phú, dù còn nhiều khó khăn phía trước, Công ty TNHH SX TM La San vẫn xác định trách nhiệm gắn bó lâu dài với địa phương, từng bước tháo gỡ vướng mắc để dự án sớm phát huy hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Chương trình trao quà Tết lần này còn thể hiện tinh thần “doanh nghiệp đồng hành cùng người dân” vượt khó, phấn đấu đem lại hiệu quả trong liên kết sản xuất, phát triển kinh tế giữa các bên.