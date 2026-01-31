Sẵn sàng nhân lực, vật tư y tế cấp cứu dịp Tết

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (thứ tư, phải sang) trao quà Tết cho Bệnh viện Trung ương Huế

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Cục Hạ tầng và Thiết bị y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh cùng các ban, ngành, đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo BVTW Huế đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch tổ chức trực, điều trị bệnh nhân trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Theo GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, năm 2025 bệnh viện ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Đơn vị đã tuyển dụng 450 bác sĩ, nhân viên y tế; đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến môi trường và quy hoạch bệnh viện. Hoạt động khám, chữa bệnh tiếp tục tăng trưởng với hơn 1 triệu lượt khám và tái khám, tăng 17% so với năm trước; số bệnh nhân điều trị nội trú tăng 8,4%.

Đặc biệt, lĩnh vực phẫu thuật và ghép tạng tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của BVTW Huế. Trong năm 2025, bệnh viện đã thực hiện khoảng 60.000 ca phẫu thuật, đứng thứ ba toàn quốc về số lượng ca phẫu thuật. Các kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu được triển khai thành công gồm 186 ca ghép thận, 7 ca ghép tim, 5 ca ghép gan xuyên Việt, 22 ca ghép tế bào gốc và 14 ca ghép giác mạc. Tính đến nay, BVTW Huế đã thực hiện hơn 2.500 ca ghép mô, tạng, chiếm khoảng 25% tổng số ca ghép của cả nước.

Về công tác phục vụ Tết Nguyên đán, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch trực 24/24 giờ, bố trí đầy đủ lãnh đạo, y bác sĩ, điều dưỡng và các kíp trực chuyên môn; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế nhằm bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu không bị gián đoạn trong suốt kỳ nghỉ Tết. Bên cạnh đó, bệnh viện còn tổ chức các chuyến xe hỗ trợ đưa bệnh nhân về quê đón Tết, trao quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để người bệnh sau xuất viện được sum họp cùng gia đình.

Kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân điều trị tại BVTW Huế

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận và chúc mừng những kết quả nổi bật mà BVTW Huế đạt được trong năm 2025, đặc biệt là trong công tác khám chữa bệnh, đào tạo nhân lực và phòng, chống thiên tai, lụt bão. Thứ trưởng yêu cầu bệnh viện tiếp tục rà soát, phân công trực 4 cấp trong dịp Tết, bảo đảm đầy đủ nhân lực, phương tiện và vật tư y tế để sẵn sàng cấp cứu, điều trị an toàn, kịp thời cho người bệnh.

Thứ trưởng cũng lưu ý bệnh viện cần rà soát, tạo điều kiện cho những bệnh nhân đủ điều kiện được xuất viện điều trị ngoại trú về quê đón Tết, góp phần giảm tải cho bệnh viện trong những ngày cao điểm. Đối với các bệnh nhân phải ở lại điều trị, bệnh viện cần tổ chức trang trí, tạo không khí Tết và các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người bệnh. Đồng thời, với vai trò là bệnh viện tuyến cuối trực thuộc Bộ Y tế, BVTW Huế phải sẵn sàng ứng phó cấp cứu ngoại viện, chủ động phòng ngừa cháy nổ, trộm cắp và các tình huống tai nạn, thảm họa có thể xảy ra trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Y tế tiếp tục đến thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị, bảo đảm y tế phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền Trung và Trạm Y tế xã Quảng Điền.