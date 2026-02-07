Quốc tế lên án vụ đánh bom tại Pakistan

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ đánh bom.

Theo các hãng tin nước ngoài, một đối tượng đã nổ súng vào nhà thờ Hồi giáo Imambargah Khadijah-tul-Kubra ở thủ đô Islamabad, trước khi kích hoạt bom mang theo mình, giữa lúc các tín đồ đang cầu nguyện. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở thủ đô Pakistan trong hơn 10 năm qua.

Theo Reuters, tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trong một tuyên bố đăng trên tài khoản Telegram, nhóm này cũng công bố hình ảnh cho thấy kẻ tấn công đang cầm súng, mặt bị che kín và mắt bị làm mờ. Tuy nhiên, chưa thể xác minh ngay lập tức tính xác thực của bức ảnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar mô tả đây là vụ tấn công tự sát hèn hạ nhằm vào những người đang cầu nguyện vô tội. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Afghanistan ra tuyên bố lên án mạnh mẽ, nêu rõ các cuộc tấn công vi phạm sự thiêng liêng của các nhà thờ Hồi giáo và các nghi lễ tôn giáo, nhắm vào tín đồ và dân thường, là trái với các giá trị Hồi giáo và nhân đạo. Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi vụ tấn công khủng bố là đáng lên án, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng, các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và địa điểm tôn giáo là không thể chấp nhận. Ông kêu gọi đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý và khẳng định Liên hợp quốc đoàn kết với chính phủ và người dân Pakistan trong nỗ lực chống khủng bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án vụ tấn công là hành động dã man và là minh chứng cho bản chất man rợ, vô nhân đạo của chủ nghĩa khủng bố; khẳng định Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác với Pakistan trong lĩnh vực chống khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ cũng ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công, bày tỏ đoàn kết với Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố.

