  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Quốc tế lên án vụ đánh bom tại Pakistan

ClockChủ Nhật, 08/02/2026 15:48
Tổng Thư ký Liên hợp quốc và nhiều nước đã lên án vụ đánh bom liều chết nhằm vào nhà thời Hồi giáo ở Pakistan ngày 6/2, khiến ít nhất 31 người chết, khoảng 170 người bị thương.

Đức tạm ngừng tiếp nhận người tị nạn Afghanistan, hàng nghìn người mắc kẹt tại PakistanThêm trẻ sơ sinh nhiễm virus bại liệt hoang dại tại Pakistan

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ đánh bom. 

Theo các hãng tin nước ngoài, một đối tượng đã nổ súng vào nhà thờ Hồi giáo Imambargah Khadijah-tul-Kubra ở thủ đô Islamabad, trước khi kích hoạt bom mang theo mình, giữa lúc các tín đồ đang cầu nguyện. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất ở thủ đô Pakistan trong hơn 10 năm qua.

Theo Reuters, tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trong một tuyên bố đăng trên tài khoản Telegram, nhóm này cũng công bố hình ảnh cho thấy kẻ tấn công đang cầm súng, mặt bị che kín và mắt bị làm mờ. Tuy nhiên, chưa thể xác minh ngay lập tức tính xác thực của bức ảnh.

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar mô tả đây là vụ tấn công tự sát hèn hạ nhằm vào những người đang cầu nguyện vô tội. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Afghanistan ra tuyên bố lên án mạnh mẽ, nêu rõ các cuộc tấn công vi phạm sự thiêng liêng của các nhà thờ Hồi giáo và các nghi lễ tôn giáo, nhắm vào tín đồ và dân thường, là trái với các giá trị Hồi giáo và nhân đạo. Bộ Ngoại giao Ấn Độ gọi vụ tấn công khủng bố là đáng lên án, đồng thời gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng, các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và địa điểm tôn giáo là không thể chấp nhận. Ông kêu gọi đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý và khẳng định Liên hợp quốc đoàn kết với chính phủ và người dân Pakistan trong nỗ lực chống khủng bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án vụ tấn công là hành động dã man và là minh chứng cho bản chất man rợ, vô nhân đạo của chủ nghĩa khủng bố; khẳng định Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác với Pakistan trong lĩnh vực chống khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ cũng ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công, bày tỏ đoàn kết với Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố.

https://nhandan.vn/quoc-te-len-an-vu-danh-bom-tai-pakistan-post941971.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: quốc tếlên ánvụ đánh bomPakistan
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo thành phố Huế tiếp khách quốc tế nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tối 2/2, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế tổ chức Tiệc Tiếp tân Xuân nhằm gặp gỡ, chúc mừng và tri ân các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, chuyên gia và bạn bè quốc tế đã đồng hành, hợp tác với địa phương trong thời gian qua.

Lãnh đạo thành phố Huế tiếp khách quốc tế nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Cùng gánh vác để mở & duy trì đường bay quốc tế

Thu hút khách quốc tế thông qua các đường bay thẳng đến và đi từ sân bay quốc tế Phú Bài đã được đặt ra từ lâu, nhưng đến nay vẫn đứng trước nhiều khó khăn. Nhiều chuyến bay charter (thuê nguyên chuyến) được mở, song chưa thể duy trì lâu dài, khiến Huế bị “thất thế” trong cuộc cạnh tranh thu hút khách.

Cùng gánh vác để mở duy trì đường bay quốc tế
Từ đam mê hóa học đến “cửa” Olympic quốc tế

Đam mê và nỗ lực không ngừng, Nguyễn Đoàn Quốc Anh, học sinh lớp 12 Hóa 1, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, xuất sắc đoạt giải Nhì môn hóa học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026. Với thành tích này, em là một trong 5 học sinh của nhà trường được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực.

Từ đam mê hóa học đến “cửa” Olympic quốc tế
Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế tại họp báo sau Đại hội XIV

Trả lời các phóng viên quốc tế tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ các điểm mới quan trọng của Đại hội và nhấn mạnh về đường lối đối ngoại của Việt Nam; về vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.

Tổng Bí thư Tô Lâm trả lời câu hỏi của các phóng viên quốc tế tại họp báo sau Đại hội XIV

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top