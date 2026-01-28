Trao gần 800 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn

Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ tại chương trình

Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Hữu Thanh, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Hữu Thanh cho biết hoạt động nhằm hỗ trợ, động viên đồng bào chịu ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt kéo dài; các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó quân - dân và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Thanh, năm 2025, thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân, đặc biệt tại Huế. Với tinh thần trách nhiệm xã hội, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội cùng các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đã chung tay huy động nguồn lực hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.

Trao quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội trao quà cho 10 gia đình thương binh, liệt sĩ, 17 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TP. Huế và 600 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các hộ khó khăn tại các phường, xã: Thuận Hóa, An Cựu, Phú Hồ, Phong Thái, Phú Lộc, A Lưới 4. Các phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần giúp bà con đón tết Bính Ngọ 2026 ấm áp, nghĩa tình.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội và các đơn vị tài trợ đã đồng hành, hỗ trợ các gia đình khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội trên địa bàn thành phố.

Trao quà cho người dân xã Phú Lộc

Cùng ngày, UBND xã Phú Lộc tổ chức chương trình trao quà Tết “Vì người nghèo” cho các hộ dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, góp phần mang đến không khí ấm áp, nghĩa tình cho Nhân dân trước thềm tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 168 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, với tổng kinh phí 168 triệu đồng. Nguồn kinh phí do hai người con quê hương Phú Lộc là ông Phan Văn Toán (ở thôn Trung Phước Tượng) và ông Trần Đình Uy Vũ (ở thôn Đông Lưu) đang sinh sống, làm ăn xa quê hỗ trợ.

Phát biểu tại chương trình, bà Cái Thị Cẩm Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia của hai người con xa quê đã luôn hướng về quê hương, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác chăm lo an sinh xã hội; đồng thời mong muốn các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện tốt đạo đức, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.



