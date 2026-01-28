  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 28/01/2026 15:09

Trao gần 800 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn

HNN.VN - Sáng 28/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội và các đơn vị Quân đội gồm: Cục Tài chính, Binh đoàn 15, Nhà máy Z113 tổ chức chương trình trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trao 200 suất quà Tết đến các hộ khó khăn xã Quảng ĐiềnTrao 600 suất quà tết cho người dân các xã Phú Lộc, Vinh LộcHơn 100 nghìn suất quà Tết tặng người có công và đối tượng bảo trợ xã hộiChương trình Xuân Biên cương trao 300 phần quà Tết đến gia đình chính sách, gia đình khó khăn

 Đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội trao bảng tượng trưng số tiền hỗ trợ tại chương trình

Tham dự chương trình có Đại tá Nguyễn Hữu Thanh, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Hữu Thanh cho biết hoạt động nhằm hỗ trợ, động viên đồng bào chịu ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt kéo dài; các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái”, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó quân - dân và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Thanh, năm 2025, thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân, đặc biệt tại Huế. Với tinh thần trách nhiệm xã hội, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội cùng các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đã chung tay huy động nguồn lực hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn.

Trao quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn  

Tại chương trình, Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội trao quà cho 10 gia đình thương binh, liệt sĩ, 17 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TP. Huế và 600 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các hộ khó khăn tại các phường, xã: Thuận Hóa, An Cựu, Phú Hồ, Phong Thái, Phú Lộc, A Lưới 4. Các phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần giúp bà con đón tết Bính Ngọ 2026 ấm áp, nghĩa tình.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội và các đơn vị tài trợ đã đồng hành, hỗ trợ các gia đình khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội trên địa bàn thành phố.

 Trao quà cho người dân xã Phú Lộc

Cùng ngày, UBND xã Phú Lộc tổ chức chương trình trao quà Tết “Vì người nghèo” cho các hộ dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, góp phần mang đến không khí ấm áp, nghĩa tình cho Nhân dân trước thềm tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 168 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt, với tổng kinh phí 168 triệu đồng. Nguồn kinh phí do hai người con quê hương Phú Lộc là ông Phan Văn Toán (ở thôn Trung Phước Tượng) và ông Trần Đình Uy Vũ (ở thôn Đông Lưu) đang sinh sống, làm ăn xa quê hỗ trợ.

Phát biểu tại chương trình, bà Cái Thị Cẩm Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia của hai người con xa quê đã luôn hướng về quê hương, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác chăm lo an sinh xã hội; đồng thời mong muốn các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện tốt đạo đức, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.

THÁI BÌNH - PHÚC HIẾU
 Từ khóa:
trao quàgia đìnhchính sáchkhó khănTết nguyên đánBính NgọDoanh nghiệpQuân đội
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Vị Tết trong gian bếp gia đình với mứt, bánh handmade

Muốn tự tay chuẩn bị những món quà Tết chỉn chu, đồng thời muốn “khoe khéo” sự khéo léo của mình, nhiều bạn trẻ đã tự làm mứt, bánh chuẩn bị dịp Tết cho gia đình và tặng người thân, bạn bè hoặc bán với quy mô nhỏ.

Vị Tết trong gian bếp gia đình với mứt, bánh handmade
Dự kiến 5 tuyến cao tốc sẽ thu phí sau Tết Nguyên đán

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa yêu cầu các Ban Quản lý dự án triển khai công tác thu phí sử dụng đường bộ đối với các tuyến cao tốc thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác.

Dự kiến 5 tuyến cao tốc sẽ thu phí sau Tết Nguyên đán
Lắng nghe từ đời sống, theo đuổi đến chính sách

Không chỉ quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, Quốc hội ngày càng được cử tri nhìn nhận là diễn đàn dân chủ, nơi tiếng nói Nhân dân được lắng nghe và chuyển hóa thành chính sách. Trong dòng chảy đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Huế khẳng định vai trò cầu nối giữa cử tri và nghị trường.

Lắng nghe từ đời sống, theo đuổi đến chính sách
Sẻ chia Tết ấm đến người dân Kim Trà

Ngày 26/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Trà phối hợp Công ty TNHH Huda Huế - Carlsberg Việt Nam tổ chức chương trình an sinh xã hội “Tết đầy đủ - Tết yêu thương”.

Sẻ chia Tết ấm đến người dân Kim Trà

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top