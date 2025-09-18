Nhân lên nghĩa cử cao đẹp sau thiên tai

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh trao quà cho trẻ em vùng lũ

Nhiều tấm lòng hướng về Huế

PGS.TS. bác sĩ Trần Xuân Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh khi nghe tin quê nhà liên tiếp hứng chịu nhiều đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng nề đã có thư kêu gọi hội viên - người dân Huế xa quê chung tay quyên góp tiền và vật chất hỗ trợ bà con ở Huế. Từ ngày 29/10, Hội đồng hương đã tổ chức kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức hướng về đồng bào miền Trung, nhất là người dân TP. Huế chịu nhiều thiệt hại. Sau 4 ngày kêu gọi ủng hộ, hội đã nhận được hơn 900 triệu đồng tiền mặt cùng 25 tấn nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, sữa, quần áo và các loại thực phẩm khô... Trong đêm 1/11, dưới cơn mưa tầm tã, hai chuyến xe tải chở hàng chục tấn hàng xuất phát để đến Huế sớm nhất và phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế hỗ trợ cho bà con.

Với vai trò là Chủ tịch Hội, ông Trần Xuân Vĩnh và một số anh chị em đã bay ra Huế, có mặt trực tiếp tại các vùng bị ngập nặng, thiệt hại lớn để phối hợp với chính quyền các xã hỗ trợ kịp thời các suất tiền mặt và nhu yếu phẩm kịp thời cho người dân. Hai tuần sau, thông qua sự hỗ trợ của Công ty Quản lý quỹ đầu từ Dragon Capital Việt Nam, ông Vĩnh cùng nhà tài trợ đã đến trao 760 triệu đồng hỗ trợ bà con TP. Huế khắc phục thiệt hại do lũ lụt. Đáng chú ý trong khoản ủng hộ này có 460 triệu đồng hỗ trợ 46 trường hợp bệnh nhân nhi bị ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tại 4 Lê Hồng Phong những ngày này liên tục đón các đoàn thiện nguyện, hỗ trợ đến từ khắp cả nước. Nhiều tỉnh, thành, doanh nghiệp, tổ chức đã trực tiếp đến trao tặng tiền mặt và vật chất hỗ trợ bà con. Tập đoàn Kim Oanh là một trong những đơn vị có mặt rất sớm đã trao tặng 10 tỷ đồng, trong đó có 200 tấn gạo và tiền mặt hỗ trợ kịp thời người dân vùng lũ. Mỗi bao gạo, mỗi phần quà được trao đi là một lời động viên, niềm tin được thắp sáng giữa gian khó sau thiên tai. Khắp mọi nơi, từ trong đến ngoài địa phương, dòng chảy yêu thương vẫn đang hối hả về Huế.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, đến ngày 17/11, cơ quan này đã tiếp nhận hơn 110 tỷ đồng cùng hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm từ các tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân và các địa phương. TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Đồng Nai, Quảng Trị, Thái Nguyên cùng Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Công an… đều gửi trọn tấm lòng trong những chuyến xe nghĩa tình. Chính phủ Liên bang Nga cũng sớm viện trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại Huế với 29 tấn hàng hóa quý báu.

Trực tiếp trao hỗ trợ Huế 20 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh khẳng định: “TP. Hồ Chí Minh liên tục triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, đúng nhu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương với phương châm nhanh nhất, hiệu quả nhất, cao nhất trong điều kiện của thành phố. Đây là nguồn kinh phí ban đầu giúp các địa phương tái thiết hạ tầng kỹ thuật, trong đó có trạm y tế và trường học, hỗ trợ người dân vùng lũ lụt sớm vượt qua khó khăn sau thiên tai. Mong Huế nỗ lực sớm vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng”.

Gây dựng lại cuộc sống bình yên

Tính đến ngày 17/11, Ban Vận động Cứu trợ và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã kịp thời phân bổ hàng cứu trợ thiết yếu như gạo, mì tôm, sữa, nước suối, bánh… đến đúng địa bàn và đối tượng bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ. Các xã, phường chịu thiệt hại nặng đã được hỗ trợ kịp thời; 15 gia đình có người tử vong do lũ được thăm hỏi, hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi trường hợp. Hàng chục nghìn suất quà cứu trợ cũng được phân bổ đến tất cả các xã, phường, trong đó tập trung vào 32 địa phương bị ngập nặng, đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Tại các buổi tiếp nhận hỗ trợ, UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân khẳng định, đơn vị sẽ nhanh chóng tiến hành phân bổ, chuyển kinh phí và hàng hóa hỗ trợ đến các địa phương, hộ dân bị ảnh hưởng một cách nhanh nhất, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch từ các nguồn hỗ trợ, góp phần sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Theo Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài, trong bối cảnh thành phố đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, sự đồng hành, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng, góp phần cùng chính quyền thành phố chăm lo đời sống Nhân dân. Chính quyền thành phố đang tiếp tục rà soát, đánh giá thiệt hại, xây dựng phương án hỗ trợ, phục hồi sản xuất nông nghiệp và sinh kế cho người dân với mục tiêu sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Có mặt cùng các đoàn công tác về vùng trũng như Hóa Châu, Dương Nỗ, Hưng Lộc, Quảng Điền… chúng tôi cảm nhận được sự biết ơn của người dân sau khi nhận quà từ các mạnh thường quân. Những phần quà sau cơn lũ dữ từ các đơn vị, nhà hảo tâm thật đáng trân quý đối với người dân. Còn hôm nay, những hỗ trợ đang tiếp tục đổ về từ khắp mọi nơi chính là động lực để họ có thể xây dựng, tái thiết cuộc sống và gây dựng lại bình yên sau bộ bề mưa lũ.