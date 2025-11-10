Trao 200 suất quà cho bà con vùng lũ xã Đan Điền, Quảng Điền

Trao quà cho người dân vùng lũ xã Đan Điền

Thông qua lời kêu gọi của chị Nguyễn Thị Thu Hương – một người con của Huế hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, các thành viên Hội Inox Sài Gòn cùng bạn bè, xóng giềng ở TP. Hồ Chí Minh đã ủng hộ 200 triệu đồng để trao 200 phần quà, mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt cho các hộ dân. Mỗi món quà là tấm lòng sẻ chia, là sự đồng cảm sâu sắc của những người con xa quê dành cho người dân vùng thấp trũng.

Sau ba đợt lũ liên tiếp cuối tháng 10 vừa qua, hàng trăm ngôi nhà Đan Điền, Quảng Điền bị ngập sâu, hoa màu và vật nuôi thiệt hại nặng nề, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Điền, Quảng Điền bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Hội Inox Sài Gòn và các mạnh thường quân đã đồng hành, góp phần giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Những chuyến xe nghĩa tình từ TP. Hồ Chí Minh không chỉ mang đến vật chất mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, một nét đẹp trong đời sống người Việt.