Trao 200 suất quà cho bà con vùng lũ xã Đan Điền, Quảng Điền

HNN.VN - Sáng 11/11, bà Nguyễn Thị Thu Hương, đại diện Hội Inox Sài Gòn cùng anh chị em, bạn bè tại TP. Hồ Chí Minh đến thăm, trao quà cho người dân vùng lũ tại hai xã Quảng Điền và Đan Điền.

Hỗ trợ 1,5 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động thành phố Huế bị ảnh hưởng lũ lụtTrao tặng hơn 470 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng mưa lũ và lực lượng chức năng cơ sởPhó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến thăm, tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Trao quà cho người dân vùng lũ xã Đan Điền 

Thông qua lời kêu gọi của chị Nguyễn Thị Thu Hương – một người con của Huế hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, các thành viên Hội Inox Sài Gòn cùng bạn bè, xóng giềng ở TP. Hồ Chí Minh đã ủng hộ 200 triệu đồng để trao 200 phần quà, mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt cho các hộ dân. Mỗi món quà là tấm lòng sẻ chia, là sự đồng cảm sâu sắc của những người con xa quê dành cho người dân vùng thấp trũng.

Sau ba đợt lũ liên tiếp cuối tháng 10 vừa qua, hàng trăm ngôi nhà Đan Điền, Quảng Điền bị ngập sâu, hoa màu và vật nuôi thiệt hại nặng nề, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Điền, Quảng Điền bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến Hội Inox Sài Gòn và các mạnh thường quân đã đồng hành, góp phần giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống. Những chuyến xe nghĩa tình từ TP. Hồ Chí Minh không chỉ mang đến vật chất mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, một nét đẹp trong đời sống người Việt.

KHÁNH THƯ
