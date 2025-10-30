Tiếp nhận 2,3 tỷ đồng ủng hộ Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Tiếp nhận số tiền 2 tỷ đồng từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và chia sẻ trước những thiệt hại nặng nề mà người dân TP. Huế phải gánh chịu do thiên tai. Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, góp phần chia sẻ giúp đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ 2 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Huế hỗ trợ 300 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài đã thông tin nhanh tình hình thiệt hại do do mưa lũ những ngày cuối tháng 10/2025 gây ra trên địa bàn thành phố. Với sự vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp, duy trì phương châm “4 tại chỗ” và sự linh hoạt của các cấp, các ngành đã làm giảm thiệt hại do mưa lũ gây ra. Hiện nay, lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành đã tổ chức thành lập các đoàn về thăm hỏi, nắm tình hình thiệt hại tại các địa phương; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương để bàn các giải pháp hỗ trợ bước đầu thiết thực, hiệu quả.

Tiếp nhận 300 triệu đồng từ Ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Huế

Ông Nguyễn Chí Tài cảm ơn sự sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức trong việc giúp đỡ người dân TP. Huế khắc phục hậu quả mưa lũ. Giao Ủy ban MTTQ thành phố là cơ quan đầu mối sẽ nhanh chóng bố trí, chuyển số tiền này tới từng địa phương cũng như những gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Đồng thời giám sát, vận động bà con sử dụng nguồn lực hiệu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Trong buổi tiếp nhận hôm nay, lãnh đạo thành phố Huế trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đã tích cực tham gia ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Đồng thời cam kết tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ một cách công khai, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng.