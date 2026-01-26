  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 27/01/2026 17:30

125 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết của doanh nhân Lê Xuân Hoàng

HNN.VN - Chiều 27/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Đoàn của doanh nhân Lê Xuân Hoàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Hệ thống khám chữa bệnh đa khoa Sài Gòn đến tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho người dân các phường Phú Xuân và An Cựu.

Trao 200 suất quà Tết đến các hộ khó khăn xã Quảng ĐiềnTrao 600 suất quà tết cho người dân các xã Phú Lộc, Vinh LộcPrudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh cho bệnh nhi tại TP. Hồ Chí Minh và Hà NộiBộ Quốc phòng tặng 1.000 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũTrao 260 suất quà cho người dân khu vực biên giới

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài chứng kiến lễ ký kết phối hợp giữa MTTQ thành phố và doanh nhân Lê Xuân Hoàng về hỗ trợ an sinh xã hội đến năm 2036 

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

Tại chương trình, đã có 125 hộ dân (100 hộ thuộc phường Phú Xuân và 25 hộ thuộc phường An Cựu) được nhận quà, giá trị mỗi suất gồm 2 triệu đồng (1,5 triệu đồng tiền mặt và quà) với tổng giá trị 250 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao quà, doanh nhân Lê Xuân Hoàng cho biết, trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết cổ truyền, tôi vô cùng xúc động và vinh dự được có mặt tại đây để cùng quý vị trao những phần quà Tết đến bà con người Huế.

 Trao quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và hộ gia đình chính sách 

 người con luôn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương, tôi hiểu rằng Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là dịp để mỗi người sẻ chia, gắn kết và lan tỏa yêu thương. Những phần quà hôm nay tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là tấm lòng, là sự quan tâm và mong muốn bà con có một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn

Phát biểu đáp từ tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn nghĩa cử của doanh nhân Lê Xuân Hoàng. Đồng chí khẳng định, những phần quà ý nghĩa này không chỉ góp phần giúp bà con đón Tết ấm áp hơn mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp đối với địa phương; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ của các doanh nhân, tổ chức, cá nhân trong công tác an sinh xã hội của thành phố.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
doanh nhânLê Xuân Hoàngkhám bệnh đa khoaSài GònNguyễn Chí Tàitrao quà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sẻ chia Tết ấm đến người dân Kim Trà

Ngày 26/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Trà phối hợp Công ty TNHH Huda Huế - Carlsberg Việt Nam tổ chức chương trình an sinh xã hội “Tết đầy đủ - Tết yêu thương”.

Sẻ chia Tết ấm đến người dân Kim Trà
Bộ Quốc phòng tặng 1.000 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ

Ngày 16/12, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, đoàn công tác Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) do Đại tá Trịnh Minh Hải, Phó Tổng giám đốc làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, trao quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người dân bị ảnh hưởng sau mưa lũ.

Bộ Quốc phòng tặng 1 000 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ
Trao 200 suất quà hỗ trợ hội viên người mù tại 5 xã

Sáng 6/12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Huế; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu DND Cương Đinh cùng các nhà hảo tâm phối hợp với UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Lộc tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ cho hội viên người mù.

Trao 200 suất quà hỗ trợ hội viên người mù tại 5 xã

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top