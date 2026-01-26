125 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết của doanh nhân Lê Xuân Hoàng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài chứng kiến lễ ký kết phối hợp giữa MTTQ thành phố và doanh nhân Lê Xuân Hoàng về hỗ trợ an sinh xã hội đến năm 2036

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài; UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

Tại chương trình, đã có 125 hộ dân (100 hộ thuộc phường Phú Xuân và 25 hộ thuộc phường An Cựu) được nhận quà, giá trị mỗi suất gồm 2 triệu đồng (1,5 triệu đồng tiền mặt và quà) với tổng giá trị 250 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao quà, doanh nhân Lê Xuân Hoàng cho biết, trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết cổ truyền, tôi vô cùng xúc động và vinh dự được có mặt tại đây để cùng quý vị trao những phần quà Tết đến bà con người Huế.

Trao quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và hộ gia đình chính sách

Là người con luôn dành tình cảm sâu nặng cho quê hương, tôi hiểu rằng Tết không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là dịp để mỗi người sẻ chia, gắn kết và lan tỏa yêu thương. Những phần quà hôm nay tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là tấm lòng, là sự quan tâm và mong muốn bà con có một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn

Phát biểu đáp từ tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn nghĩa cử của doanh nhân Lê Xuân Hoàng. Đồng chí khẳng định, những phần quà ý nghĩa này không chỉ góp phần giúp bà con đón Tết ấm áp hơn mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp đối với địa phương; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chia sẻ của các doanh nhân, tổ chức, cá nhân trong công tác an sinh xã hội của thành phố.