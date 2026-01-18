Chú trọng tính hiệu quả, thiết thực, bền vững trong các phong trào phụ nữ

Các đơn vị kí kết giao ước thi đua năm 2026

Năm 2025, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đã ban hành Chương trình công tác năm 2025 với chủ đề “Phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ thường xuyên hoạt động Hội và phong trào phụ nữ.

Hoạt động nâng cao quyền năng kinh tế phụ nữ Hội LHPN thành phố đi vào chiều sâu, với nhiều giải pháp, trong đó chú trọng các hoạt động mở rộng mạng lưới phụ nữ khởi nghiệp. Tìm kiếm, hỗ trợ 26 dự án của phụ nữ khởi nghiệp tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo của UBND TP. Huế tổ chức. Tổ chức 15 diễn đàn "Phụ nữ khởi nghiệp" ở cấp thành phố và cấp xã, phường với hơn 2.000 phụ nữ kinh doanh và các tổ chức, ban ngành địa phương tham gia.

Năm qua, Hội LHPN thành phố và các cấp Hội đã tổ chức khởi công xây mới 17 nhà, hỗ trợ sửa chữa 8 nhà cho các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí 1,14 tỷ đồng. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục được đẩy mạnh triển khai, nhận đỡ đầu thêm 81 trẻ, nâng tổng số trẻ được nhận đỡ đầu lên 903 trẻ, với tổng kinh phí 8,8 tỷ đồng.

Các cấp Hội đăng ký giúp 274 hộ thoát nghèo, đăng ký hỗ trợ 785 gia đình đạt các tiêu chí "gia đình 5 không, 3 sạch", "3 có, 3 sạch", đăng ký thực hiện 145 các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, biến điểm đen về rác thải thành Điểm Xanh văn hóa. Toàn tỉnh thành lập mới 32 mô hình Biến rác thành tiền, 15 mô hình IMO, nâng tổng số lên 735 mô hình Biến rác thành tiền và 394 mô hình IMO...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố đánh giá cao và ghi nhận các kết quả nổi bật mà Hội LHPN thành phố đã đạt được trong năm 2025. Đồng thời, yêu cầu Hội LHPN thành phố tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội. Trọng tâm là cụ thể hóa việc thực hiện Chủ đề năm 2026 do Trung ương Hội đề ra: "Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp vào cuộc sống". Triển khai hiệu quả Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch, 3 an toàn, gắn với những nhiệm vụ chính trị của thành phố. Các phong trào phải chú trọng tính hiệu quả, tính thiết thực, bền vững, sản phẩm đầu ra cụ thể của phong trào.

Năm 2026, Hội LHPN thành phố đề ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, toàn thành phố thành lập ít nhất từ 1 - 2 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý và từ 3-4 tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ hoạt động hiệu quả. Xây dựng, nhân rộng ít nhất 5 mô hình sinh kế số bền vững tại cộng đồng, ưu tiên các mô hình du lịch cộng đồng OCOP, sản phẩm thủ công truyền thống, nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn. Hội LHPN các cấp hỗ trợ ít nhất 350 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; có các hình thức hỗ trợ 10 đến 15 phụ nữ đăng ký thành lập doanh nghiệp. Hỗ trợ nâng cao năng lực cho ít nhất 600 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, chủ các mô hình kinh tế tập thể. Mỗi cơ sở Hội hỗ trợ ít nhất 15 hộ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch, 3 an"...

Dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể: Hội Phụ nữ Công an TP. Huế, phường Phú Xuân, phường Vỹ Dạ, xã Đan Điền. Hội LHPN TP. Huế tặng Bằng khen cho 18 tập thể cấp xã, phường, 42 tập thể cấp chi hội và 19 cá nhân là cán bộ chuyên trách cấp xã, phường.