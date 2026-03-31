“Kích hoạt” sinh kế cho người nghèo

Nhờ nguồn vốn vay tín dụng chính sách, gia đình ông Huỳnh Văn Hưng (thôn Đông Hải, xã Phú Lộc) có điều kiện sắm sửa thêm ngư lưới cụ để làm nghề

Cuộc sống đổi thay

Trong căn nhà khang trang ở thôn Đông Hải, xã Phú Lộc, niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà Đặng Thị Hương (sinh năm 1973) khi gặp chúng tôi. Bà Hương thành thật: “Gia đình tôi là “khách hàng” trung thành của ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH). Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi nên cuộc sống gia đình được cải thiện hơn nhiều”.

Hơn 20 năm trước, gia đình bà Hương thuộc diện khó khăn. Ông bà theo nghề cá, đông con, lại thiếu vốn mua ngư lưới cụ nên cuộc sống luôn chật vật. Tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi, vợ chồng bà mạnh dạn đầu tư làm ăn, đến kỳ hạn trả rồi vay tiếp. Có vốn, gia đình phát triển ngư nghiệp, tích lũy sửa chữa nhà cửa và lo cho con cái học hành. Đến nay, các con của bà đều học cấp III và vào đại học.

Không chỉ gia đình bà Hương, tại thôn Đông Hải, nhiều hộ dân vươn lên nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Ông Nguyễn Thanh Tri, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Đông Hải, đồng thời là tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn của NHCSXH tại địa phương cho biết, so với 5 - 10 năm trước, diện mạo của thôn đã thay đổi rõ rệt, nhà cửa khang trang hơn, đời sống người dân được nâng lên. Trong tổng số 297 hộ của thôn, có hơn 100 hộ vay vốn qua kênh hội nông dân và hội phụ nữ, với tổng dư nợ hàng tỷ đồng. Đáng mừng là các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, không phát sinh nợ quá hạn.

Ông Huỳnh Văn Hưng, hộ dân làm nghề nò lưới ở thôn Đông Hải chia sẻ, mỗi đợt ông vay từ 50 - 100 triệu đồng đầu tư sản xuất. Nhờ lãi suất thấp, ông có điều kiện mở rộng nghề, thu nhập mỗi ngày dao động từ 500.000 - 700.000 đồng, có ngày lên đến 1 - 2 triệu đồng. Từ nguồn thu nhập đó, ông nuôi các con ăn học và đến năm 2025 đã sửa lại được căn nhà với chi phí khoảng 200 triệu đồng.

Không chỉ ở vùng biển Phú Lộc, tại các xã miền núi khu vực Nam Đông cũ, nguồn vốn tín dụng chính sách cũng đang trở thành động lực giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ông Hồ Văn Thét, xã Long Quảng cho biết, gia đình ông vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo để nuôi bò, trồng cao su. Sau vài năm, gia đình đã thoát nghèo, thu nhập ổn định và chăm lo cho con cái đến trường...

Tiếp cận kịp thời, sử dụng vốn hiệu quả

Theo ông Lê Quang Thắng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Phú Lộc thuộc chi nhánh TP. Huế, do địa bàn rộng (gồm 5 xã vùng Phú Lộc cũ và 3 xã vùng Nam Đông cũ), trải dài... đời sống người dân khu vực này còn nhiều khó khăn. Vì vậy, làm sao để người dân tiếp cận nguồn vốn kịp thời, sử dụng hiệu quả luôn là nhiệm vụ được đơn vị đặc biệt quan tâm.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, mạng lưới điểm giao dịch xã vẫn được duy trì, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giao dịch ngay tại địa phương. Ngoài cán bộ phụ trách 27 điểm giao dịch, còn có cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn, nắm bắt nhu cầu vay vốn; phối hợp với các hội, đoàn thể và chính quyền cơ sở để bình xét, giải ngân và kiểm tra việc sử dụng vốn.

Đến nay, tại các xã đều thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH do Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Thông qua cơ chế này, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách được nâng lên, đồng thời tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng với các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình triển khai.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Vinh Lộc cho biết, thông qua mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn cùng các hội, đoàn thể, chính sách tín dụng ưu đãi được tuyên truyền rộng rãi đến từng thôn, xóm, giúp người dân, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận vốn thuận lợi để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Theo lãnh đạo phòng Giao dịch NHCSXH Phú Lộc, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường kiểm tra, giám sát sau cho vay; đồng thời kịp thời tham mưu bổ sung nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu của người dân.