Cầu nối yêu thương, chăm Tết cho người khó

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với các đơn vị tài trợ trao quà cho các Trung tâm Bảo trợ xã hội

Ấm áp nghĩa tình từ “Xuân yêu thương”

Có mặt tại Chương trình trao quà “Xuân yêu thương”, chúng tôi ghi nhận không khí đầm ấm, chan chứa tình người lan tỏa khắp hội trường. Chương trình do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Sở Y tế và Ban Từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Tại đây, 25 cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố đã được trao tặng các phần quà và tiền mặt với tổng trị giá 270 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn về vật chất, nhưng thấm đẫm nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội đối với những người đang ngày đêm chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế.

Ở góc độ đơn vị tiếp nhận hỗ trợ, ông Ngô Duy Bình, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Huế khẳng định: “Sự quan tâm, hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các nhà tài trợ không chỉ giúp trung tâm có thêm nguồn lực chăm lo tốt hơn cho các đối tượng bảo trợ, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với cán bộ, nhân viên và những người đang được nuôi dưỡng tại đây”.

Nối dài những vòng tay nhân ái

Không chỉ dừng lại ở các cơ sở bảo trợ xã hội, MTTQ Việt Nam thành phố Huế đã chủ động phối hợp, kết nối nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương để triển khai hàng loạt chương trình trao quà Tết ý nghĩa cho người dân vùng thiên tai, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tiêu biểu, thông qua sự kết nối của MTTQ thành phố, Hội Đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh và Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã trao tặng 600 suất quà tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trị giá 600 triệu đồng cho bà con các xã Chân Mây - Lăng Cô, Khe Tre, Long Quảng - những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.

Đồng hành cùng thành phố Huế, ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình bày tỏ: “Chúng tôi rất trân trọng vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế trong việc kết nối, định hướng và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, mạnh thường quân có thể đến đúng địa chỉ, đúng đối tượng cần hỗ trợ. Thông qua Mặt trận, chúng tôi hoàn toàn yên tâm rằng những phần quà sẽ được trao một cách công khai, minh bạch và kịp thời đến với bà con”.

Doanh nhân Lê Xuân Hoàng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Khám chữa bệnh đa khoa Sài Gòn nói: “Là người con của quê hương Huế, tôi luôn mong muốn được góp một phần nhỏ bé để sẻ chia với bà con còn nhiều khó khăn, nhất là mỗi dịp Tết đến, xuân về. Thông qua sự kết nối, đồng hành trách nhiệm và minh bạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, chúng tôi rất yên tâm khi những phần quà nghĩa tình này được trao đúng người, đúng hoàn cảnh. Hy vọng sự chung tay của doanh nghiệp sẽ góp thêm hơi ấm, để bà con đón Tết đủ đầy hơn và có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Nhiều chương trình an sinh xã hội quy mô lớn khác cũng được triển khai hiệu quả nhờ vai trò điều phối của MTTQ thành phố, như chương trình BIDV trao tặng 800 suất quà với tổng trị giá 400 triệu đồng cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai; các hoạt động phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội, các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hay doanh nhân Lê Xuân Hoàng… với tổng giá trị hỗ trợ lên đến hàng tỷ đồng.

Là người được nhận quà đợt này, bà Trần Thị Hường, người dân phường Phú Xuân xúc động: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, năm nay được Mặt trận và các nhà hảo tâm quan tâm trao quà Tết. Những phần quà này giúp chúng tôi có thêm niềm tin, cảm thấy không bị bỏ lại phía sau mỗi dịp Tết đến”.