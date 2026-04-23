Hỗ trợ sinh kế, giúp phụ nữ khó khăn

Hội LHPN xã Khe Tre hỗ trợ sinh kế cho hội viên khó khăn

Trước đây, cuộc sống của chị Hồ Thị Xa, hội viên Chi hội phụ nữ Bản Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, gắn liền với những công việc thời vụ bấp bênh, thu nhập không ổn định. Bước ngoặt đến khi chị được tiếp cận dự án hỗ trợ sinh kế phát triển trồng rừng bền vững do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố phối hợp với các đơn vị tài trợ triển khai. Được hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật, chị Xa mạnh dạn tham gia trồng rừng kinh tế.

“Nhờ được hỗ trợ cây giống và kỹ thuật, tôi không chỉ trồng rừng cho gia đình mà còn có thêm việc làm khi được thuê trồng cây, thu hoạch gỗ vào mùa vụ” - chia sẻ của chị Xa cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong tư duy và cách làm kinh tế, từ bị động sang chủ động, từ manh mún sang có định hướng lâu dài.

Không riêng chị Xa, nhiều phụ nữ ở vùng khó khăn cũng đang từng bước ổn định cuộc sống nhờ các mô hình sinh kế phù hợp. Chị Dương Thị Thanh Thúy, hội viên Chi hội phụ nữ thôn Đa Phú, xã Khe Tre xúc động khi được hỗ trợ 100 con gà giống cùng thức ăn chăn nuôi. Đây là “cần câu” giúp chị từng bước phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập ổn định.

Các mô hình sinh kế cũng được triển khai rộng khắp các địa phương trên toàn thành phố. Ở phường Kim Long, chỉ tính từ đầu năm 2025 đến nay, Hội LHPN phường đã hỗ trợ, trao 30 mô hình sinh kế cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Hội viên Tôn Nữ Thị Thảo, tổ dân phố Chầm là một trong những điển hình. Được hỗ trợ con giống và thức ăn, chị mạnh dạn đầu tư nuôi cá thương phẩm. “Sau khi được hỗ trợ sinh kế, tôi cố gắng làm ăn, đến nay mô hình đã bước đầu mang lại hiệu quả, có lãi và có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống”.

Đánh giá về hiệu quả của các mô hình, bà Võ Thị Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch LHPN phường Kim Long cho biết: Công tác giảm nghèo bền vững được triển khai theo phương châm “đúng địa chỉ, rõ kết quả đầu ra”, tập trung vào những phụ nữ khó khăn còn trong độ tuổi lao động.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ con giống hay vốn vay, các cấp hội còn chú trọng nâng cao kiến thức và kỹ năng cho hội viên. Nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn về giảm nghèo đa chiều, hướng nghiệp, tạo việc làm được tổ chức thường xuyên, ưu tiên phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ vùng khó khăn.

Hội phối hợp với các đoàn thể thực hiện chương trình ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm hỗ trợ hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh, học nghề. Nhờ vậy, 5 năm qua đã có gần 2.000 hội viên phụ nữ thoát nghèo.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Hội LHPN các cấp đã đẩy mạnh kết nối thị trường, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm thông qua các nền tảng số; thí điểm các mô hình như “Tổ phụ nữ kinh doanh số”, “Chợ số”. Đây là hướng đi phù hợp, giúp sản phẩm của hội viên tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, nâng cao giá trị kinh tế.

Theo bà Trần Thị Kim Loan, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố, những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định hiệu quả của các chương trình hỗ trợ sinh kế. Những nỗ lực này đang từng bước lan tỏa, tạo động lực mạnh mẽ để phụ nữ tự tin tham gia phát triển kinh tế.

Từ những cánh rừng xanh, đàn gà, ao cá… những mô hình sinh kế tuy nhỏ nhưng thiết thực đang từng ngày thay đổi cuộc sống của nhiều phụ nữ. Quan trọng hơn, đó không chỉ là câu chuyện thoát nghèo, mà còn là hành trình thể hiện sự nỗ lực vươn lên, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội.