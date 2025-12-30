Sẻ chia yêu thương với người kém may mắn

Tặng quà Tết cho người nghèo xã A Lưới 4

Từ sáng sớm, các em nhỏ, người dân nghèo của các bản làng xã A Lưới 4 đã tập trung tại điểm diễn ra chương trình “Đông ấm áp - Xuân yêu thương 2026”. Giữa tiết trời se lạnh, nhiều em nhỏ vẫn khoác lên mình chiếc áo ấm sờn vai, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự chờ đợi và hy vọng.

Hình ảnh các em nhỏ ngồi ngay ngắn, hào hứng với từng tiết mục văn nghệ, trò chơi của chương trình khiến trái tim mỗi người càng thêm ấm áp giữa mùa đông miền núi. Đặc biệt, là lúc được lên nhận quà, ánh mắt các em sáng lên, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt non nớt. Đôi tay bé nhỏ ôm chặt những túi quà được trao như ôm cả niềm vui giản dị của mùa xuân sớm. Ngay lúc ấy, chúng tôi cảm nhận được sự ấm á lan tỏa đến từng người dân vùng núi phía tây thành phố Huế.

Tặng quà và giao lưu cùng các em nhỏ xã A Lưới 4

Em Hồ Chun Bi ở xã A Lưới 4 xúc động: “Hầu như tết năm nào em cũng được nhận quà từ các Chương trình Xuân yêu thương, nhưng năm nay dường như quà Tết đến sớm hơn mọi năm. Em rất vui và xúc động khi nhận món quà đầy ý nghĩa, không chỉ về vật chất mà cả sự động viên tinh thần khi bên cạnh sự khó khăn vẫn có những tấm lòng tốt đồng hành, sẻ chia kịp thời”.

Anh Nguyễn Văn A Rốp ở xã A Lưới 4 tâm sự: “Các ban, ngành, nhà hảo tâm đến trao tặng quà hỗ trợ người dân gồm lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, áo quần mới, góp thêm niềm vui, cho chúng tôi đón một mùa xuân ấm áp”.

Sáng sớm 30/12, không khí tại Trung tâm Nhi khoa và Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế bỗng rộn ràng hẳn so với những ngày thường. Các bệnh nhân nghèo có mặt tại đây từ sáng sớm so với dự kiến của chương trình. Nhiều bệnh nhân xúc động khi nhận những phần quà từ chương trình “Đông ấm áp - Xuân yêu thương 2026” của Trường Đại học Y - Dược tổ chức. Dù mang trong mình những căn bệnh hiểm nghèo nhưng các em vẫn hồn nhiên, vui tươi khi nhận những phần quà Tết đầy ý nghĩa. Một bệnh nhân nhi bảo, mỗi lần được nhận quà Tết ở bệnh viện là một niềm vui, kỷ niệm mà em không thể nào quên được.

ThS.BSCKII. Nguyễn Gia Bình, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cũng là Trưởng ban tổ chức chương trình “Đông ấm áp - Xuân yêu thương 2026” xúc động: Trong chuyến hành trình sẻ chia yêu thương nhân dịp Xuân 2026, tôi có cơ hội được trực tiếp gặp gỡ và đồng cảm với những phận đời còn nhiều khó khăn, những người đang từng ngày chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo, cũng như các em nhỏ vùng núi A Lưới. Mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện khác nhau, nhưng tất cả đều khiến tôi xúc động bởi sự kiên cường và niềm hy vọng lặng lẽ trong cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Khi lắng nghe những tâm sự giản dị của bà con và nhìn ánh mắt ngây thơ của các em nhỏ, BS. Bình càng thấm thía giá trị của sự sẻ chia. Đồng cảm không chỉ là cho đi vật chất, mà còn là sự hiện diện, là lời hỏi thăm chân thành, là cảm giác được quan tâm và không bị bỏ lại phía sau. Những khoảnh khắc ấy giúp các thành viên trong đoàn biết trân trọng hơn những gì mình đang có và nhắc nhở bản thân sống nhân ái hơn mỗi ngày.

Tặng quà cho bệnh nhi

Những phần quà mà đoàn mang đến tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và niềm động viên tinh thần sâu sắc, tiếp thêm niềm tin để bà con và các em nhỏ có thêm động lực vượt qua khó khăn, hướng đến một năm mới an lành hơn.

Để có được những suất quà ý nghĩa ấy, câu lạc bộ đã gặp không ít khó khăn trong việc vận động và huy động nguồn lực, từ hạn chế kinh phí, thời gian gấp rút đến điều kiện đi lại khó khăn ở vùng núi. Tuy vậy, nhờ tinh thần đoàn kết của các thành viên và sự đồng hành quý báu của các mạnh thường quân, chương trình đã được thực hiện trọn vẹn. Chuyến đi không chỉ mang đến mùa xuân cho A Lưới, mà còn để lại trong mỗi người những bài học sâu sắc về lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Từ 28-30/12, trong khuôn khổ chương trình “Đông ấm áp - Xuân yêu thương 2026”, các đoàn thể, đơn vị tài trợ đã trao 150 suất quà cho 100 em học sinh, 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Lưới 4. Trong ngày 30/12, hơn 150 em nhỏ đang điều trị tại Trung tâm Nhi khoa và Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Trung ương Huế và 50 em nhỏ đang điều trị tại Khoa nhi Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế đã được nhận quà.

“Đông ấm áp - Xuân yêu thương 2026” là chương trình để lại dấu ấn lớn trong lòng mọi người. Với mỗi hộ gia đình khó khăn, khoảnh khắc nhận quà Tết sớm mang nhiều cảm xúc đan xen. Các hộ nghèo, bệnh nhân, em nhỏ ôm chặt túi quà trong tay với ánh mắt hân hoan. Khoảnh khắc ấy khiến lòng người như ấm lại giữa những ngày cuối năm còn bao bộn bề.