Tạo nguồn lực để đồng hành cùng người yếu thế

Các thông tin về lãi suất tiết kiệm được niêm yết tại điểm giao dịch xã

Một mũi tên hai đích đến

Chị Võ Thị Nhi, Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) Buồng Tằm vừa hoàn tất thủ tục gửi 40 triệu đồng tiền tiết kiệm chia sẻ, trước đây, nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, gia đình tôi mới có vốn để đầu tư phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Sau này, khi tham gia vào hoạt động của tổ TK&VV, chứng kiến nhiều gia đình dần khấm khá, vượt lên khó khăn làm chủ cuộc sống, tôi càng ý thức rõ hơn về trách nhiệm thực hành tiết kiệm và vận động người dân gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH để có thêm nguồn lực cho những đối tượng chính sách vay vốn.

Chị Võ Thị Nhi cũng có nhiều cách làm hay để có thể huy động tiết kiệm, góp phần tạo thói quen tiết kiệm trong hội viên. Ngoài duy trì việc vận động hội viên tiết kiệm để trả các khoản nợ khi đến hạn theo cam kết, chị còn gần gũi, vận động, tuyên truyền cho hội viên hiểu thêm về việc gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH. Chị cũng trực tiếp hướng dẫn thủ tục khi hội viên, xóm giềng có nhu cầu, thậm chí hỗ trợ phương tiện để người dân có thể di chuyển đến điểm giao dịch gửi tiết kiệm tại NHCSXH.

Thực tế, việc gửi tiết kiệm thông qua các tổ TK&VV hoặc tại điểm giao dịch xã là một lợi thế của NHCSXH khi ngân hàng có mạng lưới điểm giao dịch phủ khắp các xã, phường. Bên cạnh đó, đội ngũ hỗ trợ người dân gửi tiết kiệm cũng gần gũi, thấu hiểu hoàn cảnh của từng hộ dân cộng với việc đưa vào vận hành hiệu quả hệ sinh thái ngân hàng số đã góp phần gắn kết người dân với hoạt động tín dụng chính sách. Người dân không cần đi quá xa để thực hiện các giao dịch mà chỉ cần đến giao dịch theo lịch hoạt động cố định hàng tháng của NHCSXH hoặc chỉ vào app ngân hàng là có thể giao dịch gửi tiền...

Tăng dư địa cho vay

Bà Bùi Thị Lệ Tình, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Hương Thủy cho hay, việc tuyên truyền về gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo được phòng giao dịch triển khai thường xuyên tại các phiên giao dịch, thông qua tổ, hội và chính quyền địa phương. Mỗi phiên giao dịch, cuộc họp…, đơn vị đều có những đánh giá cụ thể theo từng tháng, từ đó có định hướng thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có việc huy động gửi tiết kiệm. Nhờ đó, chỉ tiêu huy động tiền gửi luôn được phòng giao dịch thực hiện đảm bảo kế hoạch giao.

Trong cán cân nguồn vốn tín dụng phục vụ cho các đối tượng chính sách, nguồn vốn huy động từ các tổ chức cá nhân có vai trò quan trọng. Số liệu của Chi nhánh NHCSXH thành phố cho thấy, đến cuối tháng 2 năm 2026, tổng nguồn vốn thực hiện đạt 5.993 tỷ đồng. Ngoài nguồn lực từ Trung ương và nguồn vốn ủy thác địa phương, nguồn huy động tiết kiệm trong dân là nguồn lực quan trọng để mở rộng dư địa cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc NHCSXH thành phố cho hay, việc huy động tiền gửi tiết kiệm có ý nghĩa thiết thực giúp NHCSXH chủ động về nguồn vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. Hiện, chi nhánh đang tập trung nhiều giải pháp để huy động tiền gửi tiết kiệm, đặc biệt là việc khuyến khích người dân gửi góp định kỳ, tiết kiệm tích lũy hình thành thói quen gửi tiền bền vững trong cộng đồng; phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của việc gửi tiết kiệm tại NHCSXH.