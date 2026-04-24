Iran kích hoạt phòng không tại Tehran, Israel đang chờ Nhà Trắng phê chuẩn để mở lại chiến dịch

Quang cảnh thủ đô Tehran của Iran.

Hãng thông tấn IRNA đưa tin đã nghe thấy “tiếng hỏa lực phòng không” ở phía tây Tehran, trong khi hãng Mehr đưa tin các hệ thống được kích hoạt tại nhiều khu vực thủ đô nhằm đối phó “các mục tiêu thù địch”, song không nêu chi tiết.

Cùng ngày, Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf của Iran ra tuyên bố khẳng định tinh thần đoàn kết quốc gia sau khi Tổng thống Trump cho rằng giới lãnh đạo Iran bị chia rẽ. Hai quan chức hàng đầu Iran nhấn mạnh: “Ở Iran không có phe cực đoan hay ôn hòa và tất cả đều là người Iran”, đồng thời khẳng định đất nước sẽ hành động với sự đoàn kết tuyệt đối dưới sự lãnh đạo của Lãnh tụ Tối cao.

Tuyên bố này đáp lại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng chính quyền Iran đang chia rẽ nghiêm trọng và không thể đưa ra một đề xuất hòa bình nhất quán và đây cũng là lý do ông tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Tehran cho đến khi nước này đưa ra được một phản hồi "thống nhất”.

Trước đó cùng ngày, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố eo biển Hormuz đã "bị phong tỏa hoàn toàn" cho đến khi Iran đạt được thỏa thuận với Mỹ về chấm dứt xung đột, đồng thời ra lệnh cho Hải quân "bắn hạ" bất kỳ tàu nào rải thủy lôi trên tuyến đường hàng hải quan trọng này. Ông đồng thời cho biết các tàu rà phá thủy lôi của Mỹ tiếp tục dọn sạch tuyến đường này “với cường độ tăng gấp ba”.

Trong bối cảnh có suy đoán Mỹ chịu sức ép đạt thỏa thuận với Iran, Tổng thống Trump cùng ngày khẳng định ông “có lẽ là người ít chịu áp lực nhất” trong tình huống này. Viết trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump nhấn mạnh “thời gian không phải vấn đề với Mỹ, nhưng Iran thì có”, và khẳng định thỏa thuận chỉ được thực hiện khi phù hợp với lợi ích của Mỹ, các đồng minh và các nước khác trên thế giới.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng sau đó, Tổng thống Trump loại trừ khả năng tấn công Iran bằng vũ khí hạt nhân.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết Mỹ đã điều báo tàu sân bay USS George H.W. Bush tới Trung Đông, nâng số tàu chiến cỡ lớn của Mỹ đang hoạt động tại đây lên 3 chiếc, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn với Iran vẫn mong manh. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố nước này sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran ngay khi được Mỹ cho phép.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu ngày 23/4 sau cuộc đánh giá an ninh tại Tel Aviv, ông Katz cho hay Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã chuẩn bị cả phòng thủ và tấn công, đồng thời xác định mục tiêu. Israel đang chờ Nhà Trắng phê chuẩn để mở lại chiến dịch với cường độ mạnh hơn. Ông Katz cảnh báo các đòn tấn công sẽ “khác biệt và độ sát thương cao”, nhằm vào các khu vực nhạy cảm và hạ tầng trọng yếu của Iran, bao gồm năng lượng và điện lực, với mục tiêu làm suy yếu lãnh đạo nước này.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ có hiệu lực từ ngày 8/4 sau 40 ngày giao tranh và đã được Tổng thống Donald Trump gia hạn. Mỹ cũng đe dọa tấn công hạ tầng Iran nếu Tehran không mở lại Eo biển Hormuz, động thái vấp phải chỉ trích quốc tế. Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu các cơ sở then chốt bị tấn công.

