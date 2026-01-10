  • Huế ngày nay Online
Đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng

HNN - Gần gũi, gắn bó với từng hội viên là lợi thế để những tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn trở thành “cánh tay” nối dài, đưa nguồn vốn tín dụng của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hương Thủy đến đúng các đối tượng và hạn chế rủi ro.

 Cán bộ tổ tiết kiệm và vay vốn giao dịch cùng cán bộ tín dụng

Đồng hành

Vốn là một hộ khó khăn, khi được tiếp cận nguồn vốn từ chương trình cho vay hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội, bà Trần Thị Hằng, Tổ dân phố (TDP) Tô Đà 2, phường Hương Thủy có điều kiện đầu tư mua sắm máy móc phục vụ phát triển kinh tế gia đình. Sau khi trở thành hội viên của tổ, kinh tế bắt đầu khấm khá, bà bắt đầu tham gia hội phụ nữ TDP và được bầu làm tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Cũng từ đó, bà có nhiều cơ duyên gắn bó với hoạt động tín dụng chính sách.

Bà Hằng chia sẻ, xuất phát điểm từ hộ khó khăn được nguồn vốn tín dụng chính sách đồng hành, tôi hiểu rõ ý nghĩa của các chương trình tín dụng chính sách. Khi tham gia hoạt động của tổ, chứng kiến hội viên ngày càng vững vàng, nhiều hộ từ nền tảng khó khăn ban đầu vươn lên khá giả, xây dựng được những mô hình kinh tế điển hình, tôi ngày càng thấy gắn bó, tâm huyết hơn với hoạt động tín dụng chính sách.

18 năm gắn bó với vai trò tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, hiện, tổ của bà Trần Thị Hằng đang quản lý dư nợ hơn 3,1 tỷ đồng với 54 hội viên đang vay vốn. Chia sẻ về hiệu quả quản lý vốn, bà Hằng khẳng định, sự gần gũi, gắn bó với từng hội viên là nền tảng tạo nên hiệu quả trong quản lý vốn của tổ. Thông qua sự gắn bó, tương tác thường xuyên, tổ trưởng dễ dàng nắm bắt khó khăn, lợi thế từng hộ vay để có những định hướng tiếp cận chương trình tín dụng phù hợp, cũng như giúp các hộ vượt qua khó khăn, hạn chế tình trạng vay nóng, tiếp cận tín dụng đen.

Cũng xuất phát từ một hộ khó khăn, từng vay vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế rồi gắn bó với công tác hội phụ nữ và hoạt động của tín dụng chính sách, bà Phan Thị Liên, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn phường Phú Bài cũng có chung quan điểm: “Sự gần gũi, gắn bó với từng hội viên giúp phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách”.

Theo bà Phan Thị Liên, hoạt động của tổ không đơn giản chỉ là hướng dẫn thủ tục vay vốn, mà là làm sao để hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy được hiệu quả nguồn vốn. Muốn vậy, tổ trưởng phải bám sát từng hội viên, nhắc nhở hộ vay về kế hoạch sử dụng vốn, động viên hội viên xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với sở trường, năng lực.

Nâng cao năng lực cán bộ tổ

Thực tế quản lý tín dụng tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hương Thủy cho thấy, hiệu quả của tín dụng chính sách không chỉ đến từ nguồn vốn ưu đãi, mà còn đến từ sự tận tâm của các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn. Họ không chỉ là cầu nối đưa nguồn vốn đến với các đối tượng chính sách mà còn góp phần “xây dựng” nguồn vốn vững mạnh từ cơ sở.

Thông qua việc ủy thác cho vay qua 4 tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn 3 phường Phú Bài, Hương Thủy và Thanh Thủy, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hương Thủy đang quản lý 182 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nhờ những "cánh tay" nối dài này, trong năm 2025, doanh số cho vay của phòng giao dịch đạt 235 tỷ đồng, tăng 70 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, với gần 3.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Bà Bùi Thị Lệ Tình, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hương Thủy khẳng định, các tổ tiết kiệm và vay vốn không chỉ là cầu nối đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến gần với các đối tượng thụ hưởng mà còn là “bộ lọc” đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng, hạn chế rủi ro tín dụng. Để phát huy hiệu quả các tổ, phòng giao dịch cũng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể tập trung kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ, tăng cường tập huấn nâng cao năng lực, chất lượng nghiệp vụ cho cán bộ tổ. Song song đó, phòng giao dịch cũng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm của tổ với chất lượng tín dụng để phát huy vai trò tín dụng ngay từ cơ sở.

Bài, ảnh: Hoàng Loan
