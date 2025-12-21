Vì cuộc sống ấm no, đủ đầy của người dân

Cán bộ tại xã Vinh Lộc thăm căn nhà mới có gác lửng của hộ dân vừa thoát nghèo ở địa phương

Đồng lòng tạo mái ấm cho người nghèo

Trong căn nhà cấp 4 kiên cố, mái lợp tôn tại thôn Phụng Chánh 2, xã Vinh Lộc, niềm vui hiện rõ trên gương mặt bà Nguyễn Thị Dung (53 tuổi). Từng là hộ nghèo phải “ăn nhờ, ở đậu” trong nhà thờ của làng, nay gia đình bà đã có một mái ấm đúng nghĩa để an cư, làm điểm tựa vươn lên thoát nghèo.

Nhớ lại quãng thời gian khó khăn, bà Dung chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi không đất, không nhà, phải nương nhờ nhà thờ. Khi chồng mất, cuộc sống càng thêm chật vật. Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền hỗ trợ đất ở, kêu gọi mạnh thường quân giúp kinh phí xây nhà, cùng sự chung tay góp ngày công của bà con thôn xóm, tôi đã có được căn nhà kiên cố, ổn định cuộc sống và thoát nghèo”.

Tại xã Vinh Lộc, nhiều căn nhà được xây mới hay sửa chữa không chỉ đến từ nguồn lực của Nhà nước hay sự hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm, mà còn là kết quả của tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Điển hình như căn nhà của bà Phạm Thị Huệ (80 tuổi) ở thôn Phụng Chánh 1. Dù được Ngân hàng BIDV hỗ trợ 70 triệu đồng, nhưng căn nhà hoàn thiện có tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng nhờ sự chung tay của nhiều nguồn lực. Hỏi kinh phí từ đâu ra, bà Huệ mỉm cười: “Tui người già neo đơn, bắt ốc hái rau sống làm gì có tiền. Nhờ địa phương vận động giúp đỡ, hỗ trợ. Những cánh cửa cũng được xin từ nguồn thanh lý của trường học. Mỗi người góp công, góp của giúp tôi căn nhà vững chắc này”.

Ông Phạm Văn Đào, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, xã Vinh Lộc bây giờ cũng như các xã cũ, trước khi sắp xếp đơn vị hành chính (ngày 1/7/2025) là Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Giang Hải, Vinh Hiền luôn xác định công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác giảm nghèo bền vững. Địa phương đã tập trung tối đa các nguồn lực trong, ngoài xã hội cùng giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo điều kiện về nhà ở.

Căn nhà mới của ông Đỗ Văn Mười (thôn Trung Hưng, xã Vinh Lộc) từ nguồn hỗ trợ kinh phí của Nhà nước và sự giúp sức của gia đình, người thân, thôn xóm

Năm 2025, xã Vinh Lộc đã khởi công xây mới, sửa chữa được 34/34 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, có công, hộ khó khăn khác với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng, đã hoàn thành giải ngân trước 30/6/2025 và đưa vào sử dụng.

Theo lãnh đạo địa phương, trong công tác xóa nhà tạm, đảm bảo chỗ ở cho người nghèo, xã Vinh Lộc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và các cấp, ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn, phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Bên cạnh công tác tuyên truyền hiệu quả, cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Ngoài các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của thành phố được công khai trong Nhân dân, đồng thời được cấp đầy đủ đến các hộ gia đình, xã Vinh Lộc đã phát động cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn ủng hộ quỹ hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Ngoài ra còn vận động các dòng họ, họ hàng, bà con lối xóm của các gia đình ủng hộ vật chất, ngày công để giúp đỡ các gia đình sửa chữa, xây mới nhà ở.

Nguồn kinh phí xã hội hóa được quản lý chặt chẽ, công khai để người dân nắm được và công khai việc hỗ trợ đến từng gia đình. Đây là nguồn kinh phí rất quan trọng để hỗ trợ các gia đình khó khăn trong xây mới, sửa chữa nhà ở. Xã huy động đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trong hỗ trợ các gia đình hoàn thành các thủ tục đề nghị xây mới, sửa chữa nhà ở, cũng như các thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí khi công trình hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình trong thực hiện xây mới, sửa chữa. Cá biệt có những gia đình hết sức khó khăn, ban chỉ đạo, tổ giúp việc, thôn dân cư làm việc với cả đại diện dòng họ, họ hàng nhằm huy động sự vào cuộc.

Phát huy hiệu quả các nguồn lực, phong trào

Mặc dù từ tháng 7/2025 diễn ra việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã, tuy nhiên, bộ máy mới đi vào hoạt động nhanh chóng tiếp tục phát huy hiệu quả các nguồn lực, phong trào thực hiện công tác giảm nghèo. Nếu trong tháng 7/2025, trên địa bàn xã còn 212 hộ thuộc đối tượng nghèo và cận nghèo (trong đó hộ nghèo 92 hộ, hộ cận nghèo 120 hộ), tỷ lệ hộ nghèo còn 1,07% thì đến tháng 12/2025, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 0,8% (70 hộ), số hộ cận nghèo là 94 hộ.

Chị Trần Thị Mận (trú ở thôn 3, xã Vinh Lộc) đã thoát nghèo và ổn định với công việc bán quần áo

Ông Nguyễn Trung Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết, việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững được cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm, gắn trách nhiệm với từng cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cá nhân. Qua thời gian thực hiện đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác dân vận, trực tiếp xuống địa bàn xã giải thích cho người dân hiểu, thay đổi tư duy và cách làm.

Một điểm nổi bật là việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện phong trào “Dòng họ, làng, bản, không có hộ nghèo” gắn với giảm nghèo bền vững những năm qua được thực hiện tốt. Trên cơ sở chỉ đạo cấp trên, địa phương đã tổ chức lễ phát động phong trào “Dòng họ, làng, bản, tổ dân phố không có hộ nghèo” nhằm huy động sự tham gia của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, các dòng họ, dòng tộc, làng, đặc biệt là vai trò của trưởng họ, trưởng tộc, trưởng thôn, người có uy tín trong công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã. Đến nay, 100% dòng họ, dòng tộc trên địa bàn xã đã thực hiện cam kết không phát sinh hộ nghèo trong dòng họ, dòng tộc. Hơn hết, phong trào đã xây dựng được nền tảng tự lực, tự cường trong hộ gia đình nghèo vươn lên thoát nghèo. Các dòng họ, làng bản trên địa bàn đã tổ chức vận động, quyên góp tương trợ để hộ nghèo từng bước thoát nghèo. Cùng với đó, ý thực tự cường vươn lên thoát nghèo cũng được hình thành trong mỗi hộ nghèo góp phần giảm tỷ lệ nghèo trên địa bàn xã.

Ông Lê Văn Thăng, Trưởng thôn Phụng Chánh 1 chia sẻ, giúp đỡ người nghèo là quyết tâm chung của tất cả mọi người từ xã đến thôn, các dòng họ. Cũng bởi vậy không chỉ xã đứng ra kêu gọi, vận động mà ở cấp thôn cũng nỗ lực làm nhiệm vụ trên. Từng cánh cửa, vật dụng trong nhà của những người nghèo sau khi được xây dựng, sửa chữa ghi dấu sự quyết tâm, đồng lòng giúp người nghèo của tất cả mọi người.

Theo lãnh đạo UBND xã Vinh Lộc, mọi nguồn lực, các chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo đều được triển khai một cách minh bạch, đúng đối tượng, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Cũng nhờ đó mà mọi nguồn lực, từ hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ phát triển sản xuất, các chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội kịp thời đến với người nghèo, giúp họ có động lực để vươn lên thoát nghèo.