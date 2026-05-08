Virus Hanta: Mỹ kích hoạt chế độ khẩn cấp, chuẩn bị cách ly hành khách từ du thuyền HV Hondius

Tàu du lịch MV Hondius - nơi bùng phát các ca nhiễm virus Hanta, neo ngoài khơi Praia, Cabo Verde, ngày 6/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Con tàu này đang hướng tới Tenerife, một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, nơi gần 150 hành khách trên tàu - trong đó có ít nhất 17 công dân Mỹ sẽ được sơ tán.

Giới chức y tế cấp bang và địa phương tại Mỹ đang theo dõi ít nhất 8 hành khách đã rời tàu hôm 24/4 và trở về nhà. Hiện tại, những người này chưa được yêu cầu cách ly vì chưa xuất hiện triệu chứng.

Từ ngày 10/5, các cơ quan y tế toàn cầu sẽ hỗ trợ đưa những hành khách vẫn còn trên tàu - tất cả hiện chưa có triệu chứng trở về nước. Hành khách sẽ được đưa tới khu vực “hoàn toàn cách ly và phong tỏa” tại Tenerife, sau đó lên các phương tiện được giám sát để di chuyển tới một khu vực riêng biệt tại sân bay địa phương, vốn cũng sẽ bị phong tỏa.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 8/5 cho biết cơ quan này đang điều động một nhóm chuyên gia dịch tễ học và nhân viên y tế tới quần đảo Canary để gặp những người Mỹ trên tàu, sau đó, họ sẽ được đưa tới bang Nebraska bằng đường hàng không.

Chuyến bay sẽ hạ cánh xuống Căn cứ không quân Offutt tại Omaha, bang Nebraska. Sau đó, những hành khách này sẽ được chuyển tới Đơn vị Cách ly Quốc gia tại Trung tâm Y tế Nebraska ở Omaha. Hiện chưa rõ thời gian cách ly sẽ kéo dài bao lâu.

Bác sĩ Michael Wadman - người đứng đầu bộ phận y khoa của Đơn vị Cách ly Quốc gia xác nhận, cơ sở này còn 20 phòng trống và mỗi người sẽ có phòng riêng cùng thức ăn được giao tận nơi. Hằng ngày, hành khách sẽ được theo dõi các chỉ số sinh tồn và được tiếp cận đội ngũ nhân viên y tế, bao gồm các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và bác sĩ chăm sóc tích cực.

Trung tâm Y tế Nebraska cũng có một đơn vị kiểm soát sinh học từng tiếp nhận một số bệnh nhân Covid-19 đầu tiên trên tàu Diamond Princess vào đầu năm 2020, cũng như nhiều bệnh nhân Ebola năm 2014. Nếu hành khách phát bệnh, họ sẽ được chuyển từ khu cách ly sang đơn vị này.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến bay đưa công dân hồi hương là một phần trong nỗ lực phối hợp giữa CDC, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) và Chính phủ Tây Ban Nha.

Tại trụ sở ở thành phố Atlanta, CDC đã kích hoạt Trung tâm Điều hành Khẩn cấp - nơi các chuyên gia y tế công cộng có thể theo dõi thông tin cập nhật và phối hợp phản ứng với ổ dịch. Cơ quan này phân loại đợt bùng phát virus Hanta ở “Cấp độ 3” - mức độ lo ngại thấp nhất.

Mặc dù nhiều biện pháp nêu trên là phản ứng tiêu chuẩn đối với một mối đe dọa y tế quốc tế, song một số chuyên gia y tế công cộng cho rằng điều bất thường là CDC chưa tổ chức họp báo công khai nào về ổ dịch. Nhiều chuyên gia cũng lo ngại việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi tháng 1 đồng nghĩa với việc nước này sẽ không phải là bên đầu tiên nhận được thông tin cập nhật về virus Hanta. Khi được yêu cầu bình luận về những mối lo ngại đó, HHS dẫn lại tuyên bố trên trang web của CDC rằng, Chính phủ Mỹ đang “phối hợp chặt chẽ với các đối tác quốc tế”, trong khi Nhà trắng nhấn mạnh chính quyền “vẫn duy trì cảnh giác”.

Theo WHO, virus Hanta gây sốt, mệt mỏi, buồn nôn và khó thở. Ca nhiễm rất hiếm nhưng thường gây tử vong: tỷ lệ tử vong tại châu Mỹ lên tới 50%.

Kể từ đầu tháng 4, có 6 hành khách trên du thuyền HV Hondius treo cờ Hà Lan đã được xác nhận nhiễm bệnh và còn nghi ngờ thêm 2 trường hợp khác. Cơ quan chức năng đã ghi nhận 3 ca tử vong, gồm 1 cặp vợ chồng người Hà Lan và 1 phụ nữ người Đức.

Chủng virus Hanta liên quan ổ dịch trên tàu, được gọi là Andes, là biến thể duy nhất được biết có thể lây truyền giữa người với người. Con đường lây truyền chính là tiếp xúc với loài gặm nhấm hoặc nước tiểu, phân hay nước bọt của chúng. Loài động vật mang chủng virus này - chuột lúa pygmy - được tìm thấy tại Nam Mỹ, không phải ở Mỹ.

https://nhandan.vn/virus-hanta-my-kich-hoat-che-do-khan-cap-chuan-bi-cach-ly-hanh-khach-tu-du-thuyen-hv-hondius-post961181.html?gidzl=dxNN66nEJJoTgDuOR5XFF9EetnvxKHmvtg-D77u37cpPyenDB0CUQu_zY4zwKKbhsQxUGJR6oA8JQ4v0FW