Nông dân Phú Vang được hỗ trợ mô hình chăn nuôi gà để phát triển sản xuất

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã Phú Vang đã triển khai các phương án giảm nghèo theo kế hoạch, đúng đối tượng thụ hưởng, các nguồn lực được phân bổ phù hợp với nhu cầu thực tế. Trong đó, dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế năm trong năm 2025 đã hỗ trợ 2 mô hình dự án nuôi bò thương phẩm với tổng kinh phí hỗ trợ 700 triệu đồng, gồm 22 hộ gia đình tham gia, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm ổn định cho các hộ tham gia dự án; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 4 căn nhà, tổng kinh phí 210 triệu đồng.

Hiện nay, toàn xã có 446 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, có 192 hộ nghèo, số hộ nghèo không có khả năng lao động là 140 hộ; hộ cận nghèo là 254 hộ, số hộ cận nghèo không có khả năng lao động là 115 hộ. Mục tiêu đến cuối năm 2026, Phú Vang giảm ít nhất 45 hộ nghèo và 41 hộ cận nghèo.

Hội nghị đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, trong đó nhấn mạnh: Các thành viên Ban Chỉ đạo, các ban, ngành, đoàn thể của xã chủ động phối hợp, bám sát địa bàn, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát huy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể theo từng giai đoạn; huy động các nguồn lực hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn 2026 - 2030.