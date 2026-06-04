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ClockThứ Năm, 04/06/2026 15:30

Nhiều kiến nghị gắn với đời sống và sản xuất

HNN.VN - Thực hiện chương trình công tác tiếp công dân và đối thoại trực tiếp với Nhân dân, ngày 4/6, tại thôn Hà Trữ Thượng, đồng chí Đặng Hồng Sơn, TUV, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Vang đã có buổi tiếp công dân; trực tiếp lắng nghe những ý kiến, kiến nghị của người dân.

Trao 47 suất học bổng "Nâng bước đến trường" cho học sinh Phú VangThủ lĩnh đoàn nêu gươngNhiều kiến nghị liên quan đến đời sống và sản xuất tại Phú Vang

Người dân kiến nghị tại buổi tiếp

Tại buổi đối thoại, người dân kiến nghị đến đồng chí Bí thư Đảng ủy nhiều nội dung thiết thực gắn liền với đời sống và sản xuất, như: Đề nghị đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương nội đồng nhằm phục vụ tốt hơn việc đi lại và sản xuất của bà con; tăng cường công tác vệ sinh môi trường; có giải pháp xử lý rơm rạ sau thu hoạch; bổ sung thêm hệ thống điện chiếu sáng tại các tuyến đường trên địa bàn. Đề xuất có cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp khi giá cả vật tư tăng cao, giải quyết bài toán "được mùa mất giá" để nông dân yên tâm sản xuất.

 “Những ý kiến của người dân là cơ sở quan trọng để lãnh đạo xã kịp thời nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương”- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Vang nhấn mạnh, đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung rà soát và sớm tham mưu giải quyết dứt điểm các nguyện vọng chính đáng của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
Phú Vangthành phố Huếđời sốngnông nghiệp
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