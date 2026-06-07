Doanh nhân trẻ khởi nghiệp - bồi đắp nguồn lực mới cho sự phát triển của đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu TOP10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2024.

Đó là lực lượng dám mở đường cho những mô hình kinh doanh mới, làm chủ công nghệ mới, tạo ra việc làm mới và những giá trị mới cho xã hội. Đối với Việt Nam, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, phát huy mạnh mẽ nội lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, việc bồi đắp một đội ngũ doanh nhân trẻ có bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến không chỉ là yêu cầu của phát triển kinh tế tư nhân mà còn là một nhiệm vụ của chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Khi khởi nghiệp không chỉ là câu chuyện của người trẻ

Trong dòng chảy đó, thanh niên, doanh nhân trẻ được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của mình. Nếu trong những giai đoạn trước, tuổi trẻ là lực lượng xung kích trên nhiều mặt trận của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì trong giai đoạn hiện nay, tuổi trẻ cần khẳng định vai trò tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế đất nước.

Đó cũng là định hướng xuyên suốt mà tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đang kiên trì theo đuổi trong công tác đồng hành cùng thanh niên.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, việc xây dựng một lớp thanh niên có khát vọng vươn lên, có năng lực hội nhập và có trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của đất nước đang trở thành một trong những yêu cầu quan trọng. Trong đó, doanh nhân trẻ khởi nghiệp được xem là một lực lượng nòng cốt, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển một nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

Thực tiễn phát triển của nền kinh tế cho thấy, khởi nghiệp không còn chỉ là câu chuyện lập thân, lập nghiệp của người trẻ. Mỗi doanh nghiệp mới được hình thành không chỉ tạo ra cơ hội kinh doanh mà còn tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm mới và mở rộng không gian tăng trưởng cho nền kinh tế. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, doanh nhân trẻ với khả năng tiếp cận công nghệ và tư duy quản trị hiện đại đang trở thành lực lượng có khả năng thích ứng nhanh với những biến động của thị trường.

Theo ông Đặng Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, khởi nghiệp chưa bao giờ là con đường bằng phẳng. Với người trẻ, khởi nghiệp không chỉ là thành lập một doanh nghiệp, đưa ra một sản phẩm hay tìm kiếm một thị trường. Khởi nghiệp là dám lựa chọn một con đường khó; dám bước qua vùng an toàn; dám biến ý tưởng thành hành động và biến khát vọng cá nhân thành những giá trị cho xã hội.

Ông cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, doanh nhân trẻ cần được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển. Điều quan trọng không chỉ là khơi dậy tinh thần khởi nghiệp mà còn phải xây dựng một hệ sinh thái đủ mạnh để hỗ trợ doanh nhân trẻ phát triển bền vững, từ tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực quản trị đến mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị.

Trong cấu trúc đó, doanh nhân trẻ khởi nghiệp không chỉ là những người tìm kiếm cơ hội kinh doanh, mà đang trở thành lực lượng thử nghiệm những mô hình sản xuất, kinh doanh mới, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Từ phong trào đến những giá trị kinh tế cụ thể

Từ năm 2015, Chương trình bình chọn và trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức đã góp phần phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân trẻ tiêu biểu.

Qua 9 lần tổ chức, chương trình đã tôn vinh 730 doanh nhân trẻ trên cả nước. Điều đáng chú ý là hoạt động này không chỉ dừng ở việc trao danh hiệu mà còn từng bước hình thành một mạng lưới kết nối đầu tư, hỗ trợ quản trị và xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp.

Những số liệu của mùa bình chọn năm 2026 phản ánh rõ hơn chất lượng của phong trào khởi nghiệp. Các doanh nghiệp của những doanh nhân được lựa chọn đạt tổng doanh thu hơn 4.453 tỷ đồng, lợi nhuận 95,8 tỷ đồng, nộp ngân sách 48,34 tỷ đồng và tạo việc làm cho 3.726 lao động.

Riêng TOP10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 đạt doanh thu 1.886 tỷ đồng, lợi nhuận 37,31 tỷ đồng, nộp ngân sách 5,15 tỷ đồng và tạo việc làm cho 729 lao động.

Đây là những con số có ý nghĩa kinh tế đáng chú ý. Chúng cho thấy nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm để bước vào giai đoạn tăng trưởng, tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế thông qua doanh thu, lợi nhuận, việc làm và nghĩa vụ thuế.

Đặc biệt, cơ cấu ngành nghề của các doanh nhân trẻ ngày càng đa dạng. Không chỉ tập trung ở lĩnh vực công nghệ số, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, thương mại, dịch vụ, y tế và xây dựng. Điều này phản ánh xu hướng đổi mới sáng tạo đang lan tỏa sang các ngành kinh tế truyền thống, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông Đặng Hồng Anh, giá trị lớn nhất của các chương trình đồng hành cùng doanh nhân trẻ không chỉ nằm ở việc tôn vinh những cá nhân xuất sắc mà còn ở việc tạo dựng một cộng đồng doanh nhân biết kết nối, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Khi doanh nhân đồng hành cùng doanh nhân, khi những người đi trước sẵn sàng truyền kinh nghiệm, mở rộng cơ hội hợp tác cho những người đi sau, sẽ hình thành một hệ sinh thái phát triển bền vững cho doanh nhân trẻ Việt Nam.

Động lực tăng trưởng mới cần một hệ sinh thái mới

Nghị quyết số 68-NQ/TW không chỉ khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân mà còn yêu cầu xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài.

Đối với doanh nhân trẻ khởi nghiệp, điều này đồng nghĩa với việc cơ hội phát triển không chỉ nằm ở những ý tưởng sáng tạo mà còn ở khả năng tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất toàn cầu.

Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ. Phần lớn doanh nghiệp khởi nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực quản trị còn hạn chế, khó tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường. Nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong thương mại hóa sản phẩm, bảo hộ sở hữu trí tuệ hay xây dựng thương hiệu.

Vì vậy, việc phát triển doanh nhân trẻ khởi nghiệp cần được nhìn nhận như một chiến lược đầu tư cho tương lai của nền kinh tế. Bên cạnh hoạt động tôn vinh, cần tiếp tục xây dựng các cơ chế hỗ trợ về đào tạo quản trị, chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại và tham gia chuỗi giá trị trong nước cũng như quốc tế.

Từ góc độ đó, vai trò của tổ chức Đoàn và Hội trong giai đoạn mới cũng được mở rộng. Không chỉ khơi dậy khát vọng lập thân, lập nghiệp trong thanh niên, Đoàn và Hội còn là cầu nối giữa thanh niên với các nguồn lực phát triển, giữa ý tưởng với thị trường, giữa đổi mới sáng tạo với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nếu phong trào thanh niên trong kỷ nguyên mới cần những hạt nhân tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân, thì đội ngũ doanh nhân trẻ khởi nghiệp chính là một lực lượng cụ thể và sinh động để hiện thực hóa mục tiêu đó.

Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu và khát vọng lớn lao. Từ những doanh nghiệp khởi nghiệp hôm nay có thể hình thành những doanh nghiệp đầu tàu của ngày mai. Từ những ý tưởng sáng tạo của tuổi trẻ có thể hình thành những sản phẩm và thương hiệu Việt Nam đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Bồi đắp đội ngũ doanh nhân trẻ khởi nghiệp, vì thế, không chỉ là đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp, mà còn là đầu tư cho năng lực cạnh tranh dài hạn của nền kinh tế; không chỉ là phát triển một lực lượng doanh nhân mới, mà còn là vun đắp những động lực mới để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.

https://nhandan.vn/doanh-nhan-tre-khoi-nghiep-boi-dap-nguon-luc-moi-cho-su-phat-trien-cua-dat-nuoc-post967567.html