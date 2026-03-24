Tháo gỡ khó khăn trong kê khai thuế cho hộ kinh doanh

Cán bộ thuế hướng dẫn thực hiện các thủ tục kê khai thuế

Tại hội nghị, Thuế thành phố Huế chú trọng giới thiệu chính sách thuế mới và giải đáp vướng mắc cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Các nội dung hướng dẫn chủ yếu xoay quanh các chính sách thuế mới ban hành đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai thuế.

Các hộ kinh doanh cũng trao đổi những vướng mắc trong giai đoạn đầu thực hiện việc kê khai thuế như: Xác định thu nhập chịu thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, các vấn đề liên quan đến tài khoản thanh toán hộ kinh doanh và các quy định pháp luật thuế khác...

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Trưởng Thuế thành phố chia sẻ, năm 2026, hộ kinh doanh chính thức thực hiện kê khai, nộp thuế theo cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp. Đây là bước chuyển đổi quan trọng trong công tác quản lý thuế, hướng tới một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển ổn định và bền vững cho hộ kinh doanh.

Để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi mô hình quản lý thuế, cuối năm 2025, Thuế thành phố đã triển khai chiến dịch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” và trong tháng 3/2026 triển khai chiến dịch “15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh”. Thuế thành phố cũng ký kết với 9 nhà cung cấp giải pháp; 10 ngân hàng thương mại và 4 đơn vị tư vấn kế toán trên địa bàn; phối hợp với các xã, phường hỗ trợ, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho hộ kinh doanh.

Cán bộ thuế cùng đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh tại các địa bàn

Ông Đoàn Vĩ Tuyến cũng bày tỏ mong muốn, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cần tuân thủ các quy định liên quan đến việc kê khai thuế theo hướng công khai, minh bạch.

Thời gian tới, các thuế cơ sở sẽ cùng với các đơn vị cung cấp giải pháp, ngân hàng, đơn vị tư vấn kế toán tăng cường về cơ sở hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế. Thuế thành phố cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn của hộ kinh doanh trong quá trình kê khai, nộp thuế.