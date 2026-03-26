Đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn khởi sự

HNN.VN - Trong 2 ngày 26 và 27/3, Sở Tài chính phối hợp với Thuế thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp tổ chức hội thảo phổ biến chính sách mới về thuế, bảo hiểm và hợp đồng lao động; các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

 Các đơn vị phối hợp tổ chức hội thảo 

Trong 2 ngày, hội thảo tập trung phổ biến, hướng dẫn các quy định về thuế, kê khai thuế, chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế; bảo hiểm xã hội, hợp đồng tiền lương. Đồng thời, các chuyên gia cũng hướng dẫn doanh nghiệp hiểu và tiếp cận với các chính sách của Trung ương và chính sách riêng của thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp.

Năm 2026, Sở Tài chính triển khai nhiều giải pháp đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững. Những giải pháp này không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp lý mà còn nâng cao năng lực quản trị, giảm chi phí vận hành và gia tăng giá trị thương hiệu. Trong đó, doanh nghiệp mới thành lập được hỗ trợ chữ ký số công cộng; hỗ trợ hóa đơn điện tử.

Với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh có đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ được hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua máy tính tiền. Các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ chi phí thuê kế toán trong 3 năm đầu. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ, quản lý và phát triển các sản phẩm dịch vụ được bảo hộ...

Ông Lê Văn Cường, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính chia sẻ, trong giai đoạn khởi sự, doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận và thực thi chính sách pháp luật. Những sai sót ban đầu, dù nhỏ, nhưng có thể kéo theo những hệ lụy lớn về tài chính, pháp lý và uy tín. Vì vậy, việc cập nhật kịp thời, hiểu đúng và thực hiện đúng các quy định là yêu cầu tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Hoàng Loan
Doanh nghiệp vận tải ứng phó với giá nhiên liệu tăng

Giá xăng, dầu liên tục biến động theo chiều hướng tăng đang tạo sức ép lớn lên chi phí vận hành của các doanh nghiệp vận tải. Mặc dù nhiều doanh nghiệp đã tiết giảm chi phí, tối ưu hoá hoạt động, đồng thời kiến nghị các giải pháp điều hành linh hoạt nhằm giảm bớt khó khăn, ổn định thị trường song một số đơn vị đã phải điều chỉnh giá cước để bù đắp chi phí.

Giữ nhịp sản xuất giữa biến động toàn cầu

Trước sức ép từ xung đột tại Trung Đông làm gia tăng chi phí nguyên liệu, vận tải và rủi ro chuỗi cung ứng, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố đã chủ động siết chi phí, nâng năng suất, đổi mới công nghệ, đồng thời phát động các phong trào thi đua nhằm tạo động lực trong lao động sản xuất, tìm kiếm đơn hàng mới để giữ nhịp sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động (NLĐ).

Doanh nghiệp nỗ lực làm chủ công nghệ lõi

Các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực để từng bước làm chủ công nghệ sản xuất trong một số ngành công nghiệp mới nổi, tiến tới vươn lên nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị.

