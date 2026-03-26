Đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn khởi sự

Các đơn vị phối hợp tổ chức hội thảo

Trong 2 ngày, hội thảo tập trung phổ biến, hướng dẫn các quy định về thuế, kê khai thuế, chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế; bảo hiểm xã hội, hợp đồng tiền lương. Đồng thời, các chuyên gia cũng hướng dẫn doanh nghiệp hiểu và tiếp cận với các chính sách của Trung ương và chính sách riêng của thành phố về hỗ trợ doanh nghiệp.

Năm 2026, Sở Tài chính triển khai nhiều giải pháp đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững. Những giải pháp này không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp lý mà còn nâng cao năng lực quản trị, giảm chi phí vận hành và gia tăng giá trị thương hiệu. Trong đó, doanh nghiệp mới thành lập được hỗ trợ chữ ký số công cộng; hỗ trợ hóa đơn điện tử.

Với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh có đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ được hỗ trợ tối đa 50% chi phí mua máy tính tiền. Các doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ chi phí thuê kế toán trong 3 năm đầu. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ, quản lý và phát triển các sản phẩm dịch vụ được bảo hộ...

Ông Lê Văn Cường, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính chia sẻ, trong giai đoạn khởi sự, doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận và thực thi chính sách pháp luật. Những sai sót ban đầu, dù nhỏ, nhưng có thể kéo theo những hệ lụy lớn về tài chính, pháp lý và uy tín. Vì vậy, việc cập nhật kịp thời, hiểu đúng và thực hiện đúng các quy định là yêu cầu tiên quyết để doanh nghiệp phát triển bền vững.