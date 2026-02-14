Giá vé tàu hỏa tăng nhẹ từ ngày 26/3

Giá vé đường sắt tăng nhẹ từ ngày 26/3.

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, từ 0 giờ ngày 26/3/2026, ngành đường sắt chính thức điều chỉnh tăng 3% giá vé hành khách trên tất cả các tuyến tàu khách. Việc điều chỉnh nhằm thích ứng với biến động của chi phí nhiên liệu và các yếu tố đầu vào vận tải trong thời gian qua.

Việc tăng giá vé lần này diễn ra trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tiếp tục gây áp lực lớn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải. Trước đó, ngày 8/3, do giá nhiên liệu tăng mạnh, ngành đường sắt đã điều chỉnh tăng 10% giá vé hành khách và 15% giá cước vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, khi giá xăng dầu trong nước có xu hướng giảm, từ ngày 13/3, giá vé hành khách đã được điều chỉnh giảm 3% và giá cước hàng hóa giảm 4%.

Theo đại diện ngành đường sắt, việc điều chỉnh tăng 3% từ ngày 26/3 cho thấy công tác điều hành giá được thực hiện linh hoạt, bám sát diễn biến thực tế của thị trường nhiên liệu. Các đơn vị vận tải được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết và bán đúng giá; không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động chi phí để tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi hành khách.

Giá nhiên liệu tăng nhanh khiến chi phí đầu vào của các hãng tăng vọt. Nếu tháng 2, giá dầu JetA1 trung bình là 89 USD/thùng thì đến nay đã vọt lên mức trên 220 USD/thùng. Do đó, hoạt động khai thác của các hãng hàng không nội địa đều đang chịu sức ép lớn từ giá nhiên liệu máy bay thế giới tăng trong thời gian ngắn.

Thực tế cho thấy, từ đầu tháng 3 đến nay, biến động giá nhiên liệu đã tác động đến nhiều lĩnh vực vận tải như đường bộ, logistics, taxi công nghệ và vận tải hành khách liên tỉnh. Trước tình hình đó, các cơ quan quản lý nhà nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ổn định mặt bằng giá, hạn chế tác động lan tỏa đến đời sống người dân.

Trong đó, chính sách giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tiếp tục được duy trì trong năm 2026, góp phần giảm áp lực lên giá thành. Cùng với đó, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được điều hành linh hoạt nhằm kiểm soát biên độ tăng giá, hỗ trợ ổn định chi phí vận tải và giá hàng hóa thiết yếu.

Đáng chú ý, dù điều chỉnh tăng giá vé, ngành đường sắt vẫn duy trì các chính sách hỗ trợ đối với đối tượng chính sách xã hội. Các nhóm hành khách thuộc diện ưu tiên tiếp tục được hưởng mức giảm giá vé hoặc các ưu đãi theo quy định, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và khả năng tiếp cận dịch vụ vận tải công cộng.

Các chuyên gia nhận định, mức điều chỉnh tăng 3% lần này là thận trọng trong bối cảnh chi phí đầu vào còn nhiều biến động. Ngành đường sắt đang nỗ lực cân đối giữa yêu cầu bù đắp chi phí, duy trì năng lực cạnh tranh và bảo đảm chất lượng dịch vụ.

Đại diện ngành đường sắt cho biết, trong thời gian tới, việc điều hành giá vé tàu hỏa sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến thị trường nhiên liệu và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

https://nhandan.vn/gia-ve-tau-hoa-tang-nhe-tu-ngay-263-post950864.html?gidzl=ABJ-5nn9GduggVSN75D7SIkey1O41qnyCQkg5G1H77CvhAjF05TAS6Vug1TU01nzElse4ZC1peHU64bFV0