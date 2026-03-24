Giá xăng giảm mạnh, có loại giảm hơn 4.000 đồng/lít

HNN.VN - Chiều 25/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ với mức giảm mạnh; trong đó xăng RON95-III về dưới 30.000 đồng/lít. Giá dầu diesel và dầu hỏa cũng được điều chỉnh giảm sâu.

Cụ thể, xăng RON95-III không cao hơn 29.957 đồng/lít (giảm 3.883 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành). Xăng E5 RON92 không cao hơn 28.075 đồng/lít (giảm 2.039 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.882 đồng/lít. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 37.899 đồng/lít (giảm 1.767 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành). Dầu hỏa không cao hơn 36.355 đồng/lít (giảm 4.100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành). Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 20.245 đồng/kg (giảm 2.364 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành). Đây là lần giảm đầu tiên sau một số kỳ tăng liên tiếp trước đó, mang lại tín hiệu vui cho người tiêu dùng và doanh nghiệp (DN).

Ở kỳ điều hành hôm nay, cơ quan điều hành tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Đại diện một doanh nghiệp vận tải tại trung tâm TP. Huế cho biết, với mức giảm trên đã phần nào giúp giảm áp lực chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu giá thành vận tải.

Người dân cũng kỳ vọng giá xăng dầu sẽ tiếp tục ổn định hoặc giảm thêm trong thời gian tới, qua đó góp phần kéo giảm giá hàng hóa, dịch vụ. Song, theo các chuyên gia, diễn biến giá xăng dầu vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường thế giới, đặc biệt là các yếu tố địa chính trị và nguồn cung. Trong bối cảnh đó, cơ quan quản lý khuyến cáo các doanh nghiệp, người dân cần chủ động các giải pháp sử dụng nhiên liệu tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh để thích ứng với biến động giá trong giai đoạn hiện nay.

Song Minh
