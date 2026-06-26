Hơn 500 triệu đồng quyên góp ủng hộ người nghèo quê nhà

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức quyên góp được hơn 500 triệu đồng ủng hộ người nghèo quê nhà. Ảnh: PHƯỚC TUẦN

Tham dự khai mạc có ông Nguyễn Tiến Nam, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, cùng lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM, hội đồng hương, câu lạc bộ doanh nghiệp trong và ngoài địa phương tham dự.

Tham gia giải lần này có hơn 200 vận động viên phong trào là doanh nhân người Huế đến từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Gia Lai, Huế thi đấu 2 môn thi tennis và pickleball với nhiều hạng đấu đôi nam, đôi nam nữ và đôi khách mời lãnh đạo.

Theo ông Võ Khắc Học, Chủ tịch CLB Doanh nhân Huế tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban tổ chức giải cho biết, giải đấu ngoài việc để doanh nhân giao lưu, kết nối giao thương, rèn luyện sức khỏe còn là dịp chung tay hướng về quê hương TP. Huế. Từ giải đấu, ban tổ chức sẽ ủng hộ một phần kinh phí để xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo, học sinh, sinh viên hiếu học trong năm 2026.

Sau hơn 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã kêu gọi được hơn 500 triệu đồng và nhiều hiện vật quà tặng. Ngoài ra, trong đêm bế mạc giải đấu, ban tổ chức sẽ đấu giá với 2 bức tranh để góp vào nguồn quỹ này.