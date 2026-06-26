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ClockChủ Nhật, 05/07/2026 20:42

Hơn 500 triệu đồng quyên góp ủng hộ người nghèo quê nhà

HNN.VN - Ngày 5/7, CLB Doanh nhân Huế tại TP. Hồ Chí Minh khai mạc Giải tennis - pickleball từ thiện “Chung tay hỗ trợ người và sinh viên, học sinh nghèo hiếu học” lần 3 - 2026 tranh cúp Doanh nhân Huế tại TP. Hồ Chí Minh.

Cầu nối đưa nguồn lực đến với hội viênHơn 400 người tham dự chương trình gặp mặt đồng hương HuếHội đồng hương Huế lan tỏa nghĩa tình xa xứTrao 600 suất quà tết Nguyên đán Bính Ngọ đến người dân vùng lũ lụt Trao tặng hơn 470 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng mưa lũ và lực lượng chức năng cơ sởTiếp nhận 900 triệu đồng cùng 25 tấn nhu yếu phẩm từ Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh

 Thông qua giải đấu, Ban tổ chức quyên góp được hơn 500 triệu đồng ủng hộ người nghèo quê nhà. Ảnh: PHƯỚC TUẦN 

Tham dự khai mạc có ông Nguyễn Tiến Nam, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, cùng lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM, hội đồng hương, câu lạc bộ doanh nghiệp trong và ngoài địa phương tham dự.

Tham gia giải lần này có hơn 200 vận động viên phong trào là doanh nhân người Huế đến từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Gia Lai, Huế thi đấu 2 môn thi tennis và pickleball với nhiều hạng đấu đôi nam, đôi nam nữ và đôi khách mời lãnh đạo.

Theo ông Võ Khắc Học, Chủ tịch CLB Doanh nhân Huế tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban tổ chức giải cho biết, giải đấu ngoài việc để doanh nhân giao lưu, kết nối giao thương, rèn luyện sức khỏe còn là dịp chung tay hướng về quê hương TP. Huế. Từ giải đấu, ban tổ chức sẽ ủng hộ một phần kinh phí để xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo, học sinh, sinh viên hiếu học trong năm 2026.

Sau hơn 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã kêu gọi được hơn 500 triệu đồng và nhiều hiện vật quà tặng. Ngoài ra, trong đêm bế mạc giải đấu, ban tổ chức sẽ đấu giá với 2 bức tranh để góp vào nguồn quỹ này.

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 Từ khóa:
gây quỹtennicHội đồng hươngCLBDoanh nhânThành phố Hồ Chí Minhsinh viênngười nghèo
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