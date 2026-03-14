Hội đồng hương Huế lan tỏa nghĩa tình xa xứ

Lãnh đạo thành phố chúc mừng và tặng hoa HĐH Huế tại Bảo Lộc và Bảo Lâm nhân gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ

Đến nay, Hội đồng hương có 15 chi hội, với khoảng 2.000 hội viên ở hai địa bàn Bảo Lộc và Bảo Lâm tham gia sinh hoạt.

Sinh sống, lập nghiệp trên quê hương thứ hai, cộng đồng người Huế đã có nhiều đóng góp tích cực, nổi bật trên các lĩnh vực: giáo dục & đào tạo, y tế, chế biến trà - cà phê, dịch vụ ăn uống, kinh doanh khách sạn… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hàng năm, HĐH thường xuyên tổ chức các hoạt động ý nghĩa gắn kết cộng đồng: mừng thọ, khuyến học, trao thưởng các phần quà tổng giá trị hàng chục triệu đồng. Những người con xứ Huế còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về quê hương. Năm 2025, HĐH Huế tại tỉnh Lâm Đồng đã vận động HĐH Huế tại Bảo Lộc, Bảo Lâm, phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng 4 căn nhà tình thương tại xã Quảng Điền, Đan Điền, A Lưới 5 giúp người dân nghèo có mái ấm an cư trước mùa mưa bão.

Các hoạt động của người Huế xa quê góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái, sẻ chia

Sau đợt mưa lũ khốc liệt cuối năm 2025, HĐH Huế tại tỉnh Lâm Đồng vận động những nhà hảo tâm, các tổ chức, những tấm lòng nhân ái trao 800 phần quà tại xã Chân Mây - Lăng Cô, phường Thanh Thủy, Hội người mù thành phố, xã Quảng Điền, phường Phong Điền với tổng các phần quà trị giá 415 triệu. Ghi nhận tình cảm sẻ chia với quê nhà, HĐH đã được UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế trao bảng ghi nhận “Tấm lòng Vàng".

Bên cạnh đó, Hội cũng vận động các nhóm thiện nguyện tổ chức những chuyến xe yêu thương trao cho bà con vùng lũ lụt tại Huế với hàng chục tấn hàng hóa nhu yếu phẩm, trị giá gần 2 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Tuyệt - Chủ tịch HĐH Huế tại tỉnh Lâm Đồng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng hương Huế tại Bảo Lộc và Bảo Lâm cho hay: “Những hoạt động thời gian qua không chỉ là những việc làm cụ thể mà còn là biểu hiện sinh động của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tạo điểm tựa vững chắc cho mỗi người con xa xứ. Hội sẽ tiếp tục kêu gọi chung sức sẻ chia, gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa, xây dựng một cộng đồng người Huế ngày càng đoàn kết, văn minh và giàu lòng nhân ái".