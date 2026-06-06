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ClockChủ Nhật, 05/07/2026 15:18

Khởi công cảng trị giá 6.900 tỷ đồng ở Cái Mép - Thị Vải

Sáng 5/7, tại khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần cảng quốc tế QTM tổ chức Lễ động thổ xây dựng Cảng quốc tế QTM. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự lễ và có bài phát biểu chỉ đạo.

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 Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo bộ, ngành, tỉnh, thành phố tại lễ động thổ.

Cảng Quốc tế QTM nằm trong khu vực Cái Mép-Thị Vải, sát bên cầu Phước An, tại phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, có tổng mức gần 6.900 tỷ đồng, trên tổng diện tích sử dụng hơn 80ha. Khi hoàn thành, dự án có 8 cầu cảng với tổng chiều dài hơn 1.800 mét, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải từ 60.000 DWT đến 100.000 DWT.

Cảng này có công suất thiết kế khoảng 16 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, cùng hệ thống kho hàng tổng hợp và khu hậu cần logistics gần 200.000m². Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn từ nay đến 2034.

Đây cũng là một trong những công trình trọng điểm để thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cảng quốc tế QTM cho biết: Việc triển khai đầu tư cảng này thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư trong việc xây dựng một trung tâm cảng biển và logistics hiện đại, góp phần nâng cao năng lực kết nối thương mại, thúc đẩy phát triển kinh tế biển và tăng cường năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng Việt Nam. Cảng Quốc tế QTM không chỉ được đầu tư như một dự án cảng biển đơn thuần mà được quy hoạch trở thành một hệ sinh thái logistics tích hợp, kết nối đồng bộ giữa cảng biển, kho bãi, kho lạnh, vận tải, phân phối và các dịch vụ giá trị gia tăng trong chuỗi cung ứng.

“Một trong những định hướng phát triển chiến lược của QTM là tập trung phục vụ các ngành kinh tế nền tảng của Việt Nam như ngành công nghiệp và chế biến và sản xuất, đặc biệt là nông nghiệp”, ông Nguyễn Hoàng Hải thông tin.

Phát biểu tại lễ động thổ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định vai trò của kinh tế biển đối với Việt Nam nói chung và đầu tàu của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như vai trò kinh tế đầu tàu của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng khẳng định vai trò quan trọng của logistics đối với sự phát triển của đất nước vì hiện chi phí cho dịch vụ logistics đang chiếm tỷ trọng từ 14-16%, do đó cần giảm chi phí để nâng cao năng lực cho hàng hóa Việt Nam. “Hiện nay Bộ Chính trị đang tổng kết Nghị quyết 36 về kinh tế biển và chuẩn bị ban hành nghị quyết mới về kinh tế biển với mục đích không chỉ giàu về biển, mạnh về biển mà còn mở ra không gian phát triển mới về biển”, Phó Thủ tướng Thường trực phát biểu.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án và phấn đấu sau 11 tháng thi công sẽ đưa cảng vào hoạt động. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm, tạo điều kiện để nhà đầu tư đưa cảng vào hoạt động sớm nhất.

https://nhandan.vn/khoi-cong-cang-tri-gia-6900-ty-dong-o-cai-mep-thi-vai-post973671.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
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