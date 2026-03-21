Hơn 400 người tham dự chương trình gặp mặt đồng hương Huế

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi lễ

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế; đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế cùng nhiều lãnh đạo, khách mời và đại diện các hội, đoàn.

Phát biểu tại sự kiện, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung ghi nhận và đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Huế tại TP. Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết và đóng góp thiết thực cho quê hương.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Huế nhấn mạnh: “Việc TP. Huế chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là niềm tự hào của người dân quê nhà mà còn là niềm vui chung của cộng đồng người Huế trên khắp cả nước và ở nước ngoài. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra không gian và động lực phát triển mới cho Huế - một đô thị di sản, văn hóa đặc sắc của Việt Nam.”

Theo Bí thư Thành ủy, trong hành trình phát triển đó, cộng đồng người Huế tại TP. Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò là một nguồn lực quan trọng. “Tôi mong muốn và tin tưởng rằng bà con đồng hương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình; không chỉ hướng về quê hương bằng các hoạt động thiện nguyện mà còn bằng tri thức, kinh nghiệm, sự sáng tạo và các mối liên kết để cùng xây dựng Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng,” đồng chí Nguyễn Đình Trung chia sẻ.

Tại buổi gặp mặt, các doanh nhân, mạnh thường quân hỗ trợ 1,2 tỷ đồng

Bí thư Thành ủy Huế cũng khẳng định, lãnh đạo TP. Huế luôn trân trọng, lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi để kết nối, đồng hành cùng cộng đồng người Huế xa quê trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư, giáo dục và văn hóa.

Tại chương trình, Hội đồng hương Huế đã vận động và huy động được tổng nguồn lực lên đến 1,2 tỷ đồng từ các doanh nhân, mạnh thường quân và bà con đồng hương. Số tiền này sẽ được sử dụng cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người khó khăn, sinh viên nghèo hiếu học và các chương trình thiện nguyện tại quê nhà.

Trong bài phát biểu, PGS. TS. BS. Trần Xuân Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh xúc động chia sẻ, đối với mỗi người con xa quê, Huế luôn là một phần ký ức sâu lắng và thiêng liêng. Dù đi đâu, làm gì, người Huế vẫn mang trong tim tình yêu quê hương cùng những giá trị đặc trưng như trầm tĩnh, nghĩa tình và thủy chung.

Lãnh đạo thành phố Huế chụp ảnh lưu niệm với Ban liên lạc Hội đồng hương Huế ở TP. Hồ Chí Minh

Ông nhấn mạnh, sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh đã trở thành mái nhà chung, là nơi gắn kết, chia sẻ và nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Đồng thời, Hội cũng đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa bà con xa quê với quê hương thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa như hỗ trợ người nghèo, tổ chức các chương trình thiện nguyện, kết nối doanh nghiệp và tạo sân chơi cho sinh viên, thanh niên Huế.

“Huế đã cho chúng ta một cội nguồn. Dù mỗi người một phương trời, chúng ta vẫn cùng nhau gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương,” ông Trần Xuân Vĩnh chia sẻ.

Chương trình gặp mặt không chỉ là dịp để bà con đồng hương giao lưu, thăm hỏi mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt của cộng đồng người Huế xa quê. Sự kiện khép lại trong không khí ấm áp, lan tỏa niềm tự hào và trách nhiệm hướng về xây dựng quê hương Huế ngày càng phát triển.