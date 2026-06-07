Cầu nối đưa nguồn lực đến với hội viên

Mô hình nuôi ếch giống mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Điểm tựa

Trong những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp hàng nghìn hộ nông dân trên địa bàn thành phố Huế có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành các mô hình kinh tế có giá trị, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gia đình.

Tiêu biểu trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách là anh Trần Văn Đợi, hội viên nông dân dân tộc Cơ Tu ở thôn A Dài, xã Long Quảng. Trước đây, gia đình anh thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Bước ngoặt đến với anh khi anh được HND xã hỗ trợ 40 triệu đồng và được NHCSXH cho vay 100 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm để đầu tư phát triển kinh tế.

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, anh mạnh dạn đầu tư trồng bưởi da xanh, đồng thời mở rộng chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng rừng keo. Sau hơn 6 năm kiên trì đầu tư, vườn bưởi da xanh của gia đình anh đã cho thu hoạch ổn định, mang lại nguồn thu đáng kể. Bên cạnh đó, nguồn thu từ chăn nuôi và rừng keo cũng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho gia đình.

“Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp gia đình tôi có điều kiện đầu tư sản xuất, thay đổi tư duy làm ăn và từng bước vươn lên thoát nghèo. Từ hộ gặp nhiều khó khăn, đến nay cuộc sống của gia đình tôi đã ổn định, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành và tiếp tục mở rộng các mô hình sản xuất”, anh Trần Văn Đợi chia sẻ.

Sau khi nhận thấy tiềm năng phát triển của mô hình nuôi ếch giống, chị Phạm Thị Điệp, hội viên nông dân ở xã Đan Điền mạnh dạn vay 80 triệu đồng từ NHCSXH để đầu tư xây dựng bể nuôi, mua con giống và trang thiết bị phục vụ sản xuất. Nhờ sự cần cù, chịu khó học hỏi kỹ thuật chăn nuôi và chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ, đến nay, mô hình nuôi ếch giống của gia đình chị phát triển ổn định, cung cấp giống cho nhiều hộ dân trong và ngoài địa phương, mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Đẩy mạnh công tác phối hợp, hoạt động ủy thác

Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch HND thành phố cho biết: Để nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy hiệu quả, các cấp HND đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chương trình tín dụng ưu đãi; hướng dẫn hội viên xây dựng phương án sản xuất phù hợp; tổ chức bình xét cho vay công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Đồng thời, thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả thiết thực.

Không chỉ hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình, nguồn vốn tín dụng chính sách còn góp phần tích cực giải quyết việc làm và nâng cao đời sống người dân. Trong quý I năm 2026, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ cho 3.146 lao động có việc làm; hơn 3.830 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay vốn phát triển sản xuất; gần 1.390 hộ dân được vay vốn xây dựng, cải tạo hơn 2.770 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

Cùng với công tác cho vay, phong trào gửi tiết kiệm thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn được các cấp hội quan tâm thực hiện. Đến cuối quý I năm 2026, số dư tiền gửi tiết kiệm của hội viên nông dân đạt hơn 113,7 tỷ đồng; tỷ lệ hộ tham gia gửi tiết kiệm đạt 99,34%, cao nhất trong các tổ chức nhận ủy thác. Điều này cho thấy ý thức trách nhiệm của hội viên trong việc sử dụng và hoàn trả vốn vay, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

Theo ông Phan Xuân Nam, trong thời gian tới, HND thành phố Huế tiếp tục phối hợp với NHCSXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, củng cố các tổ tiết kiệm và vay vốn, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay. Đồng thời, hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo động lực quan trọng giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế.