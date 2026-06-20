Một hành trình, hai cảm xúc

CLB Bóng đá Huế trở lại sân chơi hạng Nhất chỉ sau 1 mùa thi đấu ở giải hạng Nhì

Chông chênh lượt đi

Khi phải xuống chơi tại giải hạng Nhì Quốc gia 2026, CLB Bóng đá Huế đã đặt mục tiêu trở lại sân chơi hạng Nhất ngay sau khi kết thúc trong mùa giải này. Với nhiều người, mục tiêu này không quá khó, bởi đây không phải lần đầu tiên đội bóng Cố đô từ sân chơi chuyên nghiệp rớt xuống hạng phong trào. Cũng như không phải lần đầu tiên đội bóng này đặt ra mục tiêu và đã nhanh chóng “sửa sai” chỉ sau một mùa bóng.

Những gì diễn ra trong quá khứ, cộng thêm thắng lợi ở trận khai màn trước CLB Trẻ SHB Đà Nẵng khiến niềm tin CLB Bóng đá Huế sớm trở lại sân chơi hạng Nhất càng được củng cố. Vậy mà ở mấy lượt đá tiếp theo, tuy thành tích không đến nỗi nào, nhưng từ cầu thủ đến HLV đều phải nhận không ít lời chỉ trích từ một số diễn đàn trên mạng xã hội. Lý do, tựu trung là đội bóng không có những trận cầu tưng bừng, không có những chiến thắng thuyết phục…

Kết thúc lượt đi, với 2 trận thắng, 3 trận hòa, 1 trận thua sau 6 cuộc đối đầu, CLB Bóng đá Huế có 9 điểm và đứng thứ 3 bảng A. Tuy vị trí này vẫn đảm bảo cơ hội tranh vé vào vòng chung kết, nhưng có lẽ, kỳ vọng từ người hâm mộ quá lớn nên trước khi bước vào lượt về, một lần nữa, HLV Lê Chí Nguyện cùng các học trò tiếp tục phải đối mặt với không ít hoài nghi từ người hâm mộ ở hành trình còn lại, nhất là khi CLB Bóng đá Huế mất 3 trụ cột do chấn thương.

Tất nhiên, khán giả cũng có cái lý của họ. Ở lượt đi, dù thi đấu đầy quyết tâm, nhưng CLB Bóng đá Huế chưa thể đem đến những trận đấu thỏa lòng người hâm mộ, trong đó, chiến thuật và hiệu quả ghi bàn là điều được nhắc đến nhiều nhất. Còn ở góc độ khác, dù là hai trạng thái đối ngược, nhưng cổ vũ, động viên và chỉ trích có lẽ đều xuất phát từ tình yêu và sự kỳ vọng của khán giả dành cho đội bóng Cố đô.

Cầu thủ CLB Bóng đá Huế ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Lâm Đồng

Thăng hoa lượt về

Cũng như những người tiền nhiệm, “thuyền trưởng” Lê Chí Nguyện khá kiệm lời. Mục tiêu của đội bóng ở lượt về được HLV này gói gọn trong mấy chữ: “Trụ hạng là thất bại, vì thế chúng tôi đúc rút kinh nghiệm ở lượt đi, chơi tấn công và cố gắng giành chiến thắng từng trận một…”.

Nói được, làm được. Trong suốt hành trình lượt về, CLB Bóng đá Huế đã đem đến một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Với lối đá cống hiến, đa dạng, hiệu quả ở các phương án tấn công, đội bóng Cố đô liên tục có chuỗi trận thăng hoa với chiến thắng 3 - 0 trước CLB Trẻ SHB Đà Nẵng, 4 - 1 trước Trung tâm HL&TĐ TDTT Hà Tĩnh, 3 - 0 trước CLB Trẻ Phù Đổng, 3 - 1 trước CLB Trẻ Công an Hà Nội, hòa 1 - 1 trước đội đầu bảng CLB Trẻ Hà Nội và chỉ để thua duy nhất 1 trận với tỷ số 1 - 2 trước CLB PVF ở lượt trận cuối cùng vòng bảng - thời điểm thầy trò HLV Lê Chí Nguyện đã cầm chắc trong tay tấm vé vào chung kết trước một vòng đấu.

Ở cuộc đối đầu tranh một trong hai suất thăng hạng trực tiếp trước Lâm Đồng, một lần nữa, CLB Bóng đá Huế cho thấy bản lĩnh, kinh nghiệm và thực lực của một đội bóng từng nhiều năm chinh chiến ở sân chơi chuyên nghiệp khi sớm định đoạt kết quả trận đấu ngay trong hiệp 1 với bàn thắng của Lâm Sơn (phút thứ 7) cùng cú đúp của Hữu Tuấn (các phút 9, 41).

Nhìn lại hành trình tại giải hạng Nhì 2026, nếu như lượt đi, điều dễ nhận thấy nhất ở CLB Bóng đá Huế là khả năng làm chủ tuyến giữa, kiểm soát bóng chắc chắn nhưng lại thiếu hiệu quả và sự đa dạng, đột biến ở các phương án tấn công, thì ở lượt về, những điểm mạnh, điểm yếu nói trên đã được đội chủ sân Tự Do đúc rút, gạn lọc và phát huy triệt để, cũng như giải quyết xuất sắc với “bài toán” thiếu hụt lực lượng. Cùng với quyết tâm, điều này đã giúp họ trở lại sân chơi hạng Nhất một cách thuyết phục.

Ngay sau khi thăng hạng, CLB Bóng đá Huế phải nói lời chia tay với 3 cầu thủ mượn từ Viettel là: Hữu Tuấn, Công Hậu và Hải Dương, trong đó, Hữu Tuấn là “vua phá lưới” của đội với 5 bàn thắng. “Trước ngày giải hạng Nhất 2026/2027 khởi tranh, khả năng cao ba cầu thủ trụ cột nghỉ dài hạn do chấn thương gồm Xuân Đăng, Đình Sửu, Nhật Long sẽ hồi phục và góp mặt trở lại. Những cái tên như: Anh Vũ, Lâm Sơn, Đăng Khoa… cũng đã trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn nên toàn đội vẫn tự tin trong chặng đường chinh phục giải hạng Nhất sắp tới”, HLV Lê Chí Nguyện cho hay.