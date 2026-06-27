Chợ quê, nơi tìm về

Trò chơi bài chòi là nét đặc sắc riêng ở chợ quê Cầu Ngói. Ảnh: Nguyễn Quân

Khác với chợ phố, chợ quê dung dị, mộc mạc với lời ăn tiếng nói chân quê. Những mặt hàng đem bán phần lớn đều là “cây nhà lá vườn”, đều được trồng và nuôi trong nhà dân, hoặc do chính người làng đánh bắt được. Đi chợ quê, toàn gặp người quen làng trên xóm dưới, vui vẻ, ân cần nên ít khi xảy ra lời qua tiếng lại.

Một ngôi chợ quê, đôi khi không dành riêng cho một làng mà là nơi tụ họp và giao thương của nhiều làng gần nhau, nên chợ thường nằm ở vị trí giao thông thuận lợi cho việc đi lại trao đổi buôn bán: Bãi đất rộng ở một làng trung tâm; một bến sông; hoặc một ngã ba, ngã tư đường liên thôn, liên xã. Những ngôi chợ đều có một đặc điểm chung đó là họp vào buổi sáng sớm, có khi 4, 5 giờ sáng và vào tầm 9, 10 giờ là tan. Nông sản, thịt, cá ở chợ đến từ nhiều làng khác nhau, phong phú, đa dạng. Với những người quen đi chợ, chỉ cần nhìn mặt hàng là đã có thể đoán đó là sản phẩm đến từ làng nào.

Chợ quê còn có một đặc điểm thú vị, đó là những món hàng đặc trưng của địa phương, mà chỉ ngôi chợ đó mới có. Ở Huế, muốn mua lá chè tươi và quả dâu tiên ngon nhất, người ta tìm đến chợ Truồi. Muốn ăn bánh khoái cá kình ngon và rẻ nhất, về chợ An Truyền; muốn ăn bánh gói lá dong, tới ngay chợ Hương Cần... Dân gian Huế từ xa xưa đã truyền tai nhau: “Ru em em théc cho muồi/Để mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu/Mua vôi chợ Quán chợ Cầu/Mua cau Nam Phổ mua trầu chợ Dinh/Chợ Dinh bán áo con trai/ Triều Sơn bán nón, Mậu Tài bán kim”. Điều này cho thấy, chợ quê ở Huế một thời còn mang diện mạo của làng nghề truyền thống của mỗi vùng quê, một mạch nguồn văn hóa đã tạo nên dấu ấn cho vùng đất.

Ngày nay, dù đã có thêm đôi nét hiện đại hóa, nhưng những ngôi chợ quê ở Huế phần nhiều vẫn giữ được nét hồn hậu, mộc mạc riêng có. Chợ quê lưu giữ biết bao ký ức đẹp về tình làng nghĩa xóm và những món ăn đậm hương vị quê hương.

Có lẽ vì vậy mà hoạt động “Chợ quê ngày hội” ở Cầu ngói Thanh Toàn luôn được chờ đợi. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012, sau đó tổ chức định kỳ vào các kỳ Festival Huế, Festival Nghề truyền thống Huế, các lễ hội hưởng ứng mùa du lịch của địa phương, Chợ quê ngày hội ở Cầu ngói Thanh Toàn lần nào cũng nhộn nhịp bước chân du khách. Không chỉ có nông sản, hàng hóa “đậm chất quê” tụ hội, ở đây còn có nhiều trò chơi dân gian đặc sắc được tổ chức để mọi người cùng trải nghiệm như bắt vịt trên sông, đua ghe câu, bịt mắt bắt heo trên cạn, bịt mắt đập om… Đặc biệt, trò chơi bài chòi là nét đặc sắc riêng ở chợ quê Cầu Ngói, đậm chất dân gian truyền thống, là trò chơi được đánh giá là thú vị nhất, bền bỉ nhất, có nhiều người tham gia nhất.

Chợ quê ngày hội Cầu ngói Thanh Toàn được hoàn thiện qua từng năm, kéo dài đến tối, những năm gần đây, chợ đêm là thời gian được du khách lựa chọn để ghé thăm và trải nghiệm.

Hình thức này năm nay còn có thêm Chợ quê Hương An vừa được tổ chức vào cuối tháng 4 vừa qua tại phường Hương Sơ với quy mô nhỏ gọn hơn nhưng cũng khiến rất nhiều người thích thú.

Có vậy mới thấy, văn hóa chợ quê vẫn rất có giá trị trong đời sống hôm nay.