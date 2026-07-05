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Thế giới

Anh ban bố cảnh báo sức khỏe kéo dài một tuần trước đợt nắng nóng mới

ClockChủ Nhật, 05/07/2026 15:17
Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ngày 4/7 đã kích hoạt cảnh báo sức khỏe do nắng nóng cấp độ vàng đối với 6 vùng của England, gồm Đông Midlands, Đông England, Thủ đô London, các vùng Đông Nam, Tây Nam và Tây Midlands, có hiệu lực từ 12 giờ trưa 4/7 đến 20 giờ ngày 11/7, trong bối cảnh nước Anh chuẩn bị đón đợt nắng nóng thứ ba trong mùa Hè năm nay.

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 Người dân tìm bóng mát dưới những tán cây tại Công viên Hyde ở London, Anh. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hệ thống cảnh báo này do UKHSA phối hợp Cơ quan Khí tượng Anh (Met Office) vận hành, nhằm cảnh báo sớm cho ngành y tế, an sinh xã hội, lực lượng ứng phó và các cơ quan chính phủ khi nhiệt độ bất lợi có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Theo thang cảnh báo, mức vàng đồng nghĩa một số tác động có thể xảy ra; mức cam báo hiệu tác động đáng kể đến hệ thống y tế, an sinh xã hội và nhóm dễ tổn thương; mức đỏ là cấp cao nhất, cảnh báo nguy cơ đối với tính mạng của toàn bộ dân số, kể cả người khỏe mạnh.

Cảnh báo được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Anh vừa thoát khỏi đợt nắng nóng thứ hai của mùa Hè. Trong đợt nắng nóng này, Met Office lần đầu tiên trong lịch sử hệ thống cảnh báo thời tiết hiện hành phải ban bố cảnh báo nắng nóng cực đoan cấp độ đỏ trong ba ngày liên tiếp.

Tại đỉnh điểm ngày 26/6, nhiệt độ đo được ở Lingwood, hạt Norfolk lên tới 37,7 độ C theo số liệu sơ bộ - mức kỷ lục mới cho tháng Sáu, vượt xa kỷ lục cũ 35,6 độ C tồn tại từ năm 1976. Trước đó, đợt nắng nóng đầu tiên bắt đầu từ ngày 22/5, với đỉnh điểm 35,1 độ C ghi nhận tại Kew Gardens (London) ngày 26/5, phá kỷ lục tháng Năm.

Theo dự báo xa của Met Office, áp cao nhiều khả năng tái thiết lập trong khoảng từ ngày 10-24/7, làm gia tăng nguy cơ hình thành đợt nắng nóng mới, dù được nhận định ít gay gắt hơn đợt cuối tháng Sáu do khối khí nóng lần này chủ yếu đến từ Đại Tây Dương thay vì từ bán đảo Iberia. Giới chức y tế Anh khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền, hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng gắt trong ngày, uống đủ nước và theo dõi các nhóm dễ tổn thương chung quanh.

Met Office nhận định tần suất và cường độ các đợt nắng nóng đã gia tăng trên toàn cầu, và các dự báo khí hậu cho thấy hiện tượng này sẽ ngày càng thường xuyên hơn, đặc biệt tại khu vực Đông Nam nước Anh.

https://nhandan.vn/anh-ban-bo-canh-bao-suc-khoe-keo-dai-mot-tuan-truoc-dot-nang-nong-moi-post973646.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Anhban bốcảnh báo sức khỏenắng nóngChâu Âu
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