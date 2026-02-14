“Gieo Xuân mùa 3 năm 2026”: Hành trình sẻ chia yêu thương tại Huế

Bà Đặng Thị Kim Oanh trao quà Tết đến bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế

Tham dự chương trình có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân; lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội...

Chương trình do bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Kim Oanh, đồng thời là Chủ tịch Quỹ Khởi sự Từ Tâm, một doanh nhân Huế xa quê trực tiếp chỉ đạo và tham gia thực hiện.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tổ chức hoạt động Phật sự và trao quà tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn TP. Huế, gồm: Chùa Long Thọ, Chùa Ưu Đàm và Chùa Đức Sơn.

Tại các điểm đến, hơn 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được nhận lì xì đầu năm; nhà chùa được hỗ trợ kinh phí cúng dường; hàng tấn gạo cùng nhiều phần quà thiết thực được trao tận tay người dân. Đồng thời, chương trình còn thực hiện Phật sự tại 150 chùa trên địa bàn TP. Huế với các phần quà và tiền hỗ trợ, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống người dân dịp đầu xuân.

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình, Quỹ triển khai hoạt động “Hạnh phúc nảy mầm”, trao quà cho 200 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Mỗi phần quà gồm tiền mặt hỗ trợ và nhu yếu phẩm thiết yếu, góp phần động viên tinh thần người bệnh, chia sẻ phần nào gánh nặng chi phí điều trị với gia đình.

Chương trình cũng trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và 150 hội viên thuộc Hội Người mù huyện Phú Vang, hỗ trợ bà con đón xuân trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Chuỗi hoạt động của Quỹ Khởi sự Từ Tâm đợt này với tổng số quà Tết lên đến gần 700 triệu đồng

Bên cạnh đó, Quỹ trao 5 suất học bổng thuộc dự án “Học bổng tự lực vì chính tôi” cho các em học sinh giàu nghị lực, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục nỗ lực học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Chia sẻ tại chương trình, bà Đặng Thị Kim Oanh xúc động cho biết: “Huế luôn ở trong tim tôi, dù đi đâu hay làm gì. Với vai trò Chủ tịch Quỹ Khởi sự Từ Tâm, tôi mong muốn ‘Gieo Xuân’ không chỉ là hoạt động thiện nguyện thường niên mà trở thành một hành trình bền bỉ của sự sẻ chia. Mỗi phần quà được trao đi là một hạt mầm yêu thương, là sự tri ân quê hương và là trách nhiệm của người doanh nhân đối với cộng đồng”.

Qua ba mùa tổ chức, “Gieo Xuân” tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, vì một Huế nghĩa tình và phát triển bền vững.