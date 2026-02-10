Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026

Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 hứa hẹn trở thành điểm nhấn thể thao-văn hóa đặc sắc.

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam vừa ban hành quyết định thành lập đội tuyển khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2026 nhằm chuẩn bị tham dự Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải do Liên đoàn Nhảy thể thao thế giới (WDSF) trao quyền đăng cai cho Việt Nam, quy tụ các vận động viên hàng đầu châu lục tranh tài ở hai hệ thi đấu đỉnh cao là Latin và Standard.

Theo kế hoạch, công tác tập huấn được tổ chức bài bản tại hai trung tâm lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các vận động viên được áp dụng giáo án chuyên sâu theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp rèn kỹ thuật, nâng cao thể lực, tăng cường thi đấu đối kháng và chuẩn hóa phong cách biểu diễn.

Việc chuẩn bị lực lượng từ sớm thể hiện quyết tâm của ngành thể thao trong việc tận dụng lợi thế sân nhà để tạo bước đột phá về chuyên môn cũng như quảng bá hình ảnh khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Đội tuyển năm nay quy tụ nhiều cặp vận động viên giàu kinh nghiệm đang giữ thứ hạng cao tại châu Á và thế giới như Phan Hiển-Đặng Thu Hương, Ngọc An-Tố Uyên, Anh Minh-Trường Xuân. Bên cạnh đó là lực lượng vận động viên trẻ giàu tiềm năng như Nguyễn Trọng Nhã Uyên, Đàm Thùy Linh, Thạch Ngọc Anh, Nguyễn Nam Anh, Trần Hoàng Minh Châu, Hoàng Ngọc, Liên Giang, Vân Dung…

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ được đánh giá sẽ giúp nâng cao chiều sâu lực lượng, đồng thời mở ra hướng phát triển dài hạn cho bộ môn trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Dẫn dắt đội tuyển tại hai điểm tập huấn là các huấn luyện viên trưởng Chí Anh (Nguyễn Hải Anh) và Khánh Thi (Nguyễn Hồng Thi) - những gương mặt có nhiều kinh nghiệm thi đấu và huấn luyện quốc tế. Ban huấn luyện đặt mục tiêu xây dựng chiến lược thi đấu linh hoạt, đề cao tính nghệ thuật, độ chính xác kỹ thuật và bản sắc riêng của vận động viên Việt Nam nhằm tăng khả năng cạnh tranh trước các cường quốc khiêu vũ trong khu vực.

Việc WDSF tin tưởng trao quyền đăng cai giải đấu được xem là sự ghi nhận đối với năng lực tổ chức cũng như sự phát triển bền vững của phong trào khiêu vũ thể thao Việt Nam trong nhiều năm qua.

Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 không chỉ là sân chơi chuyên môn đỉnh cao mà còn được kỳ vọng trở thành sự kiện thể thao-văn hóa nổi bật, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập và giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.

