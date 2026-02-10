  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026

ClockThứ Bảy, 14/02/2026 15:18
Công tác chuẩn bị lực lượng và chuyên môn của đội tuyển khiêu vũ thể thao Việt Nam đang được triển khai đồng bộ, hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao tại Giải vô địch châu Á 2026, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Chung kết 1 chiều, Nhật Bản lần thứ 3 đăng quang U23 châu ÁThủ tướng gửi thư chúc mừng chiến thắng của Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt NamThất bại không phải dấu chấm hết

Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 hứa hẹn trở thành điểm nhấn thể thao-văn hóa đặc sắc. 

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam vừa ban hành quyết định thành lập đội tuyển khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2026 nhằm chuẩn bị tham dự Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 12/7/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải do Liên đoàn Nhảy thể thao thế giới (WDSF) trao quyền đăng cai cho Việt Nam, quy tụ các vận động viên hàng đầu châu lục tranh tài ở hai hệ thi đấu đỉnh cao là Latin và Standard.

Theo kế hoạch, công tác tập huấn được tổ chức bài bản tại hai trung tâm lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các vận động viên được áp dụng giáo án chuyên sâu theo tiêu chuẩn quốc tế, kết hợp rèn kỹ thuật, nâng cao thể lực, tăng cường thi đấu đối kháng và chuẩn hóa phong cách biểu diễn.

Việc chuẩn bị lực lượng từ sớm thể hiện quyết tâm của ngành thể thao trong việc tận dụng lợi thế sân nhà để tạo bước đột phá về chuyên môn cũng như quảng bá hình ảnh khiêu vũ thể thao Việt Nam.

Đội tuyển năm nay quy tụ nhiều cặp vận động viên giàu kinh nghiệm đang giữ thứ hạng cao tại châu Á và thế giới như Phan Hiển-Đặng Thu Hương, Ngọc An-Tố Uyên, Anh Minh-Trường Xuân. Bên cạnh đó là lực lượng vận động viên trẻ giàu tiềm năng như Nguyễn Trọng Nhã Uyên, Đàm Thùy Linh, Thạch Ngọc Anh, Nguyễn Nam Anh, Trần Hoàng Minh Châu, Hoàng Ngọc, Liên Giang, Vân Dung…

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ được đánh giá sẽ giúp nâng cao chiều sâu lực lượng, đồng thời mở ra hướng phát triển dài hạn cho bộ môn trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Dẫn dắt đội tuyển tại hai điểm tập huấn là các huấn luyện viên trưởng Chí Anh (Nguyễn Hải Anh) và Khánh Thi (Nguyễn Hồng Thi) - những gương mặt có nhiều kinh nghiệm thi đấu và huấn luyện quốc tế. Ban huấn luyện đặt mục tiêu xây dựng chiến lược thi đấu linh hoạt, đề cao tính nghệ thuật, độ chính xác kỹ thuật và bản sắc riêng của vận động viên Việt Nam nhằm tăng khả năng cạnh tranh trước các cường quốc khiêu vũ trong khu vực.

Việc WDSF tin tưởng trao quyền đăng cai giải đấu được xem là sự ghi nhận đối với năng lực tổ chức cũng như sự phát triển bền vững của phong trào khiêu vũ thể thao Việt Nam trong nhiều năm qua.

Giải vô địch khiêu vũ thể thao châu Á 2026 không chỉ là sân chơi chuyên môn đỉnh cao mà còn được kỳ vọng trở thành sự kiện thể thao-văn hóa nổi bật, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập và giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.

https://nhandan.vn/viet-nam-tich-cuc-chuan-bi-cho-giai-vo-dich-khieu-vu-the-thao-chau-a-2026-post943180.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Việt Namchuẩn bịn Giải vô địchkhiêu vũthể thaochâu Á 2026
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa, quảng bá hình ảnh quốc gia Việt Nam

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lan tỏa, quảng bá hình ảnh quốc gia Việt Nam
Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác vệ sinh, chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón tết Bính Ngọ 2026

Sáng 8/2, lãnh đạo UBND thành phố đã đi kiểm tra, đôn đốc công tác tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị tại một số địa phương, yêu cầu huy động đồng bộ các lực lượng, xử lý dứt điểm các điểm tồn đọng rác thải, bảo đảm cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ Nhân dân đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác vệ sinh, chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón tết Bính Ngọ 2026
Gấp rút chuẩn bị cho Ngày hội toàn dân

Không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang lan tỏa khẩn trương, đồng bộ từ thành phố đến từng khu dân cư ở Huế.

Gấp rút chuẩn bị cho Ngày hội toàn dân
Bước tăng trưởng đột phá của du lịch Việt Nam đầu năm 2026

Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, tháng 1/2026, ngành du lịch đạt bước tăng trưởng chưa từng có khi đón gần 2,5 triệu lượt khách quốc tế - một cột mốc kỷ lục mở ra giai đoạn phát triển mới. Con số trên đã phản ánh niềm tin thị trường, hiệu quả chính sách và sức hút ngày càng mạnh mẽ của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Bước tăng trưởng đột phá của du lịch Việt Nam đầu năm 2026

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top