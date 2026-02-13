  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 14/02/2026 15:19

Ngày hội Pháp ngữ 2026: Lan tỏa thông điệp “Vì tương lai xanh”

Nhân Ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3), Ngày hội Pháp ngữ 2026 với chủ đề “Vert demain - Vì tương lai xanh” sẽ được tổ chức vào ngày 22/3/2026 tại Công viên Thống Nhất và phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội).

Hướng đến tương lai phát triển xanhÝ tưởng cho tương lai xanhTrường tiểu học Lê Lợi (TP. Huế) đoạt giải Nhất "Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam"

Giải chạy Pháp ngữ và Lễ hội Pháp và cộng đồng Pháp ngữ năm 2025 thu hút đông đảo người tham gia. (Ảnh: BTC) 

Sự kiện do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, Tổ chức Đại học Pháp ngữ tại châu Á-Thái Bình Dương, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam và Viện Pháp tại Hà Nội đồng tổ chức.

Ngày hội hướng tới cộng đồng những người nói tiếng Pháp, yêu mến tiếng Pháp tại Việt Nam; đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị tích cực của cộng đồng Pháp ngữ thông qua các hoạt động thể thao, văn hóa, giáo dục và định hướng nghề nghiệp, trong không gian mở, thân thiện và giàu tính kết nối.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội Pháp ngữ 2026 tập trung vào ba hoạt động chính gồm: Giải chạy Pháp ngữ - Course de la Francophonie (mùa thứ tư); Hội chợ Hướng nghiệp và việc làm Pháp ngữ; cùng khu gian trại giới thiệu văn hóa, giáo dục của các đại sứ quán và cơ sở đào tạo có giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam. 

Điểm nhấn của sự kiện là Giải chạy Pháp ngữ 2026, dự kiến thu hút đông đảo người tham gia với nhiều cự ly phù hợp cho các lứa tuổi. Không chỉ khuyến khích rèn luyện thể chất, giải chạy còn truyền tải thông điệp về lối sống lành mạnh, bền vững, gắn với chủ đề “Vì tương lai xanh” của ngày hội năm nay.

Bên cạnh đó, Hội chợ Hướng nghiệp và việc làm Pháp ngữ mang đến cơ hội để sinh viên, thanh niên và người lao động trẻ gặp gỡ trực tiếp các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong cộng đồng Pháp ngữ; qua đó tìm hiểu các chương trình đào tạo, học bổng, thực tập và việc làm.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Ngày hội Pháp ngữ 2026 không chỉ góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ, mà còn khẳng định vai trò của hợp tác quốc tế trong việc hướng tới phát triển bền vững, vì một tương lai xanh cho các thế hệ mai sau.

https://nhandan.vn/ngay-hoi-phap-ngu-2026-lan-toa-thong-diep-vi-tuong-lai-xanh-post943265.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Ngày hộiPháp ngữ 2026lan tỏathông điệptương lai xanh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa mùa xuân yêu thương

Cùng với những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ấm áp, các hoạt động an sinh xã hội đã lan tỏa sâu rộng tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ thành phố, góp phần mang đến một mùa xuân đủ đầy hơn, ấm áp hơn cho những mảnh đời còn nhiều gian khó.

Lan tỏa mùa xuân yêu thương
Lan tỏa, quảng bá hình ảnh quốc gia Việt Nam

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 173/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lan tỏa, quảng bá hình ảnh quốc gia Việt Nam
Bộ máy tinh gọn, sức mạnh lan tỏa từ cơ sở

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Huế khi hợp nhất với các tổ chức chính trị - xã hội (CT - XH), vận hành theo mô hình bộ máy tinh gọn, thống nhất, từng bước khắc phục chồng chéo, tập trung nguồn lực và phát huy hiệu quả rõ nét trong công tác vận động Nhân dân, cứu trợ thiên tai và bảo đảm an sinh xã hội.

Bộ máy tinh gọn, sức mạnh lan tỏa từ cơ sở
Hơn 3.000 người tham gia Ngày hội Open STEM Day 2026

Ngày 31/1, Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT Huế tổ chức Ngày hội Open STEM Day 2026. Đây là sự kiện giáo dục - công nghệ quy mô lớn lần đầu tiên được triển khai tại Huế, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc thúc đẩy giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông.

Hơn 3 000 người tham gia Ngày hội Open STEM Day 2026

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top