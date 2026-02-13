Ngày hội Pháp ngữ 2026: Lan tỏa thông điệp “Vì tương lai xanh”

Giải chạy Pháp ngữ và Lễ hội Pháp và cộng đồng Pháp ngữ năm 2025 thu hút đông đảo người tham gia. (Ảnh: BTC)

Sự kiện do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ, Tổ chức Đại học Pháp ngữ tại châu Á-Thái Bình Dương, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam và Viện Pháp tại Hà Nội đồng tổ chức.

Ngày hội hướng tới cộng đồng những người nói tiếng Pháp, yêu mến tiếng Pháp tại Việt Nam; đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị tích cực của cộng đồng Pháp ngữ thông qua các hoạt động thể thao, văn hóa, giáo dục và định hướng nghề nghiệp, trong không gian mở, thân thiện và giàu tính kết nối.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội Pháp ngữ 2026 tập trung vào ba hoạt động chính gồm: Giải chạy Pháp ngữ - Course de la Francophonie (mùa thứ tư); Hội chợ Hướng nghiệp và việc làm Pháp ngữ; cùng khu gian trại giới thiệu văn hóa, giáo dục của các đại sứ quán và cơ sở đào tạo có giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam.

Điểm nhấn của sự kiện là Giải chạy Pháp ngữ 2026, dự kiến thu hút đông đảo người tham gia với nhiều cự ly phù hợp cho các lứa tuổi. Không chỉ khuyến khích rèn luyện thể chất, giải chạy còn truyền tải thông điệp về lối sống lành mạnh, bền vững, gắn với chủ đề “Vì tương lai xanh” của ngày hội năm nay.

Bên cạnh đó, Hội chợ Hướng nghiệp và việc làm Pháp ngữ mang đến cơ hội để sinh viên, thanh niên và người lao động trẻ gặp gỡ trực tiếp các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong cộng đồng Pháp ngữ; qua đó tìm hiểu các chương trình đào tạo, học bổng, thực tập và việc làm.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, Ngày hội Pháp ngữ 2026 không chỉ góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam và cộng đồng Pháp ngữ, mà còn khẳng định vai trò của hợp tác quốc tế trong việc hướng tới phát triển bền vững, vì một tương lai xanh cho các thế hệ mai sau.

