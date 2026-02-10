  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 11/02/2026 10:11

“Chuyến xe yêu thương” đưa hơn 120 bệnh nhân về quê đón Tết

HNN.VN - Sáng 11/2, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế tổ chức chương trình “Chuyến xe yêu thương”, hỗ trợ đưa các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện trở về quê đón Tết cổ truyền cùng gia đình.

Lan tỏa nghĩa cử nhân ái từ Ngày hội Xuân hồng năm 2026Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, bệnh nhân khó khăn Trao 150 suất quà Tết cho bệnh nhân và gia đình chính sách

Bí thư Thành đoàn Huế Nguyễn Thanh Đoàn trao quà cho bệnh nhân trước khi về quê đón Tết 

Tham dự chương trình có Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài; GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, cùng lãnh đạo bệnh viện và đại diện các ban, ngành, đơn vị liên quan.

Chương trình “Chuyến xe yêu thương” được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13/2/2026 (tức từ 24 đến 26 tháng Chạp), với các chuyến xe khởi hành từ hai cơ sở của BVTW Huế. Cụ thể, tại Cơ sở 1 (16 Lê Lợi, TP. Huế), xe xuất phát lúc 7h00 và tại Cơ sở 2 (phường Phong Thái, TP. Huế) xuất phát lúc 7h30. Trong chương trình có hơn 400 bệnh nhân và người nhà được hỗ trợ về quê, riêng trong sáng 11/2 đã có 120 bệnh nhân và người thân tại hai cơ sở lên đường trong niềm xúc động, mong chờ ngày đoàn viên.

Các chuyến xe đưa bệnh nhân về bến xe trung tâm và các điểm dọc Quốc lộ 1A, qua các tỉnh, thành phố gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Đối tượng được hỗ trợ là các bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các khoa, trung tâm lâm sàng của bệnh viện, ưu tiên bệnh nhân thuộc Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Tim mạch, Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Đột quỵ, Khoa Nhi Ung bướu và Khoa Huyết học lâm sàng.

Ban Giám đốc BVTW Huế và các ban, ngành, đơn vị chào tạm biệt bệnh nhân và người nhà  

Phát biểu tại chương trình, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế nhấn mạnh, Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng đối với mỗi người Việt Nam. Đối với những bệnh nhân phải điều trị dài ngày, mong muốn được trở về quê sum họp cùng gia đình càng trở nên da diết. Vì vậy, việc tổ chức “Chuyến xe yêu thương” không chỉ giúp người bệnh giảm bớt khó khăn về kinh tế, đi lại mà còn mang lại giá trị tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để người bệnh tiếp tục điều trị và hồi phục sức khỏe.

Mỗi chuyến xe lăn bánh là một hành trình trở về đầy yêu thương, chở theo sự sẻ chia, đồng hành và tình cảm ấm áp của đội ngũ thầy thuốc BVTW Huế dành cho người bệnh trong thời khắc Tết đến, Xuân về.

THANH HƯƠNG
 Từ khóa:
bệnh việnxevề quêtết
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai mạc Hội Hoa Xuân Bính Ngọ 2026

Hội Xuân Huế Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Bản sắc và Hội nhập” do UBND TP. Huế tổ chức chính thức khai mạc chiều 10/2 tại Công viên Lý Tự Trọng dọc theo bờ sông Hương trên đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa.

Khai mạc Hội Hoa Xuân Bính Ngọ 2026
Được mùa rau Tết

Càng cận kề tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên những cánh đồng rau màu của các xã Quảng Điền, Đan Điền, phường Phong Quảng, Hương An, Hóa Châu… không khí lao động càng trở nên tất bật. Tranh thủ những ngày nắng đẹp, người dân hối hả chăm sóc, thu hoạch rau màu nhằm kịp thời cung ứng cho thị trường dịp Tết.

Được mùa rau Tết
Cùng Nhâm nhi Tết Bính Ngọ

Hơn 10 năm qua, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, NXB Kim Đồng lại đều đặn ra mắt ấn phẩm Nhâm Nhi Tết. Tuyển tập Nhâm nhi Tết Bính Ngọ quy tụ 21 sáng tác thơ - văn - nhạc - họa về mùa xuân và ngày Tết của nhiều tác giả.

Cùng Nhâm nhi Tết Bính Ngọ
Thợ hồ đổ mồ hôi kiếm “Tết”

Cuối năm, cũng là lúc những người thợ hồ vượt nắng, thắng mưa để kịp tiến độ công trình. Đằng sau những bức tường mới hay căn nhà nhỏ, gian bếp sửa sang gọn gàng là mồ hôi, công sức và cả nỗi lo mưu sinh của những người thợ hồ.

Thợ hồ đổ mồ hôi kiếm “Tết”

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top