“Chuyến xe yêu thương” đưa hơn 120 bệnh nhân về quê đón Tết

Bí thư Thành đoàn Huế Nguyễn Thanh Đoàn trao quà cho bệnh nhân trước khi về quê đón Tết

Tham dự chương trình có Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Huế Nguyễn Thanh Hoài; GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế, cùng lãnh đạo bệnh viện và đại diện các ban, ngành, đơn vị liên quan.

Chương trình “Chuyến xe yêu thương” được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 11 đến 13/2/2026 (tức từ 24 đến 26 tháng Chạp), với các chuyến xe khởi hành từ hai cơ sở của BVTW Huế. Cụ thể, tại Cơ sở 1 (16 Lê Lợi, TP. Huế), xe xuất phát lúc 7h00 và tại Cơ sở 2 (phường Phong Thái, TP. Huế) xuất phát lúc 7h30. Trong chương trình có hơn 400 bệnh nhân và người nhà được hỗ trợ về quê, riêng trong sáng 11/2 đã có 120 bệnh nhân và người thân tại hai cơ sở lên đường trong niềm xúc động, mong chờ ngày đoàn viên.

Các chuyến xe đưa bệnh nhân về bến xe trung tâm và các điểm dọc Quốc lộ 1A, qua các tỉnh, thành phố gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Đối tượng được hỗ trợ là các bệnh nhân nặng, có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại các khoa, trung tâm lâm sàng của bệnh viện, ưu tiên bệnh nhân thuộc Trung tâm Ung bướu, Trung tâm Tim mạch, Khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa Đột quỵ, Khoa Nhi Ung bướu và Khoa Huyết học lâm sàng.

Ban Giám đốc BVTW Huế và các ban, ngành, đơn vị chào tạm biệt bệnh nhân và người nhà

Phát biểu tại chương trình, GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc BVTW Huế nhấn mạnh, Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng đối với mỗi người Việt Nam. Đối với những bệnh nhân phải điều trị dài ngày, mong muốn được trở về quê sum họp cùng gia đình càng trở nên da diết. Vì vậy, việc tổ chức “Chuyến xe yêu thương” không chỉ giúp người bệnh giảm bớt khó khăn về kinh tế, đi lại mà còn mang lại giá trị tinh thần to lớn, tiếp thêm động lực để người bệnh tiếp tục điều trị và hồi phục sức khỏe.

Mỗi chuyến xe lăn bánh là một hành trình trở về đầy yêu thương, chở theo sự sẻ chia, đồng hành và tình cảm ấm áp của đội ngũ thầy thuốc BVTW Huế dành cho người bệnh trong thời khắc Tết đến, Xuân về.