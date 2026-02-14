Sẵn sàng giữ mạch kết nối thông suốt mùa Tết

Trạm phát sóng di động được tăng cường ở công viên dọc sông Hương

Nhà mạng tăng cường hạ tầng

Theo ghi nhận, trong những ngày cận Tết, nhu cầu sử dụng dữ liệu di động tại Huế tăng mạnh. Riêng tại các tuyến đường ven sông Hương như Lê Lợi, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo và các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa, hàng chục nghìn người dân và du khách cùng lúc truy cập mạng để quay phim, phát trực tiếp và chia sẻ khoảnh khắc đón năm mới.

Để đáp ứng nhu cầu này, Viettel Huế đã điều động gần 60 trạm phát sóng bổ sung và các xe phát sóng cơ động đến các khu vực trọng điểm. Các trạm 5G cấu hình cao được triển khai tại các sự kiện lớn nhằm đảm bảo tốc độ truyền tải nhanh và ổn định.

Ông Nguyễn Huy Quang, Giám đốc Viettel Huế, cho biết: “Chúng tôi đã lắp mới 26 trạm phát sóng 5G và triển khai 45 giải pháp bổ sung tài nguyên mạng để phục vụ người dân và du khách. Đặc biệt, các tuyến giao thông trọng điểm như cao tốc La Sơn - Túy Loan, quốc lộ và các vùng ven biển đều được tăng cường phủ sóng nhằm đáp ứng nhu cầu liên lạc tăng cao dịp Tết”.

Không chỉ phục vụ ngắn hạn, trong năm 2025 và đầu năm 2026, Viettel Huế đã bổ sung tổng cộng 324 trạm 5G trên hơn 40 phường, xã, đưa Huế trở thành một trong những địa phương có độ phủ 5G rộng, tạo nền tảng cho chuyển đổi số và đô thị thông minh.

Tương tự, VNPT Huế cũng triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn thông tin liên lạc. Ông Nguyễn Anh Chiến, Phó Giám đốc VNPT Huế, cho hay đơn vị đã kiểm tra toàn bộ cơ sở hạ tầng, tối ưu hóa mạng lưới và xây dựng phương án dự phòng cho mọi tình huống.

“Chúng tôi tăng cường giám sát hệ thống thiết bị, lưu lượng mạng và chủ động điều phối băng thông, đặc biệt tại các khu vực nội đô, điểm tổ chức lễ hội, quốc lộ và địa bàn có lượng người về quê lớn. Đồng thời, nhân lực được bố trí trực 24/24 giờ để xử lý sự cố và đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng”, ông Chiến nói.

Bưu chính tăng tốc

Không chỉ viễn thông, lĩnh vực bưu chính cũng bước vào cao điểm với lượng hàng hóa tăng đột biến do nhu cầu mua sắm trực tuyến và gửi quà Tết tăng cao.

Dịp Tết, mỗi ngày có khoảng 13.000 - 14.000 bưu gửi được xử lý và vận chuyển qua Bưu điện thành phố

Theo Bưu điện thành phố Huế, sản lượng bưu gửi trước Tết tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi ngày có khoảng 13.000 - 14.000 bưu gửi, tương đương gần 15 tấn hàng hóa, được xử lý và vận chuyển.

Bà Huỳnh Thu Lân, giám đốc bưu cục vận hành Thuận Hóa thông tin, lượng hàng hóa dịp này tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Đơn vị đã tăng cường nhân sự từ khâu giao dịch đến khai thác, vận chuyển; bố trí phương tiện đầy đủ và tổ chức làm việc theo ca để đảm bảo tiến độ.

“Chúng tôi ưu tiên lưu thoát hàng hóa trong ngày, đảm bảo các bưu phẩm đến tay người dân trước Tết, không để xảy ra ùn tắc hay tồn đọng”, bà Lân nói.

Ông Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Bưu điện TP. Huế chia sẻ thêm, đơn vị đã chủ động tổ chức sản xuất hợp lý, bố trí đầy đủ phương tiện và nhân lực để đảm bảo việc vận chuyển thông suốt. Đặc biệt, dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng và Nhà nước được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn, chính xác và kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác điều hành.

Siết an toàn thông tin mạng

Các hệ thống giám sát an ninh mạng hoạt động liên tục tại Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh Hue-S

Bên cạnh việc nâng cấp hạ tầng, công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng cũng được tăng cường trong dịp Tết. Các hệ thống giám sát an ninh mạng hoạt động liên tục nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ tấn công mạng, tin nhắn rác hay thông tin xấu độc.

Ông Bùi Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chia sẻ, sở đã yêu cầu các nhà mạng tăng cường băng thông và bố trí trạm phát sóng tại các điểm du lịch, khu vui chơi và nơi tổ chức lễ hội lớn.

Đặc biệt, hệ thống giám sát an toàn thông tin của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh Hue-S phối hợp với lực lượng công an theo dõi liên tục hoạt động trên không gian mạng, giúp phát hiện và xử lý nhanh các sự cố, đảm bảo môi trường số an toàn cho người dân và chính quyền.

“Chúng tôi duy trì chế độ trực lãnh đạo, trực kỹ thuật 24/24 giờ, sẵn sàng ứng cứu thông tin khi có sự cố. Mục tiêu là đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và nhu cầu của người dân”, ông Minh nói.