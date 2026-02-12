  • Huế ngày nay Online
Algeria và EU tăng cường quan hệ đối tác chiến lược năng lượng

ClockThứ Bảy, 14/02/2026 15:21
Tại Đối thoại Năng lượng cấp cao lần thứ 6 diễn ra ở thủ đô Algiers ngày 12/2, Algeria và Liên minh châu Âu (EU) tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực này, trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức về năng lượng và quá trình chuyển dịch năng lượng đang được đẩy mạnh.

Các quan chức Algeria và EU họp báo. 

Theo tuyên bố chung, Đối thoại được tổ chức theo Bản ghi nhớ về quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng giữa Algeria và EU ký năm 2013, nhằm tăng cường hợp tác trên cơ sở bảo đảm cân bằng lợi ích giữa hai bên.

Trong cuộc đối thoại lần này, hai bên đã rà soát tiến triển trong hợp tác song phương và tái khẳng định cam kết thúc đẩy trao đổi thông qua các nhóm chuyên gia về khí đốt tự nhiên, điện, năng lượng tái tạo và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Hai bên ghi nhận những bước tiến trong việc cung cấp khí đốt tự nhiên, sản xuất hydro xanh, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, phát triển năng lượng tái tạo, kết nối điện và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Algeria là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên đáng tin cậy và ổn định của EU, trong khi EU đóng vai trò cung cấp công nghệ và giải pháp năng lượng sạch, hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Algeria.

Nhân dịp này, hai bên thảo luận về triển vọng phát triển ngành dầu khí của Algeria, nhất là khí đốt tự nhiên, coi đây là ưu tiên chiến lược chung, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường đầu tư của EU vào ngành này.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp thực thi quy định về khí methane của EU, nhằm bảo đảm quá trình tiếp cận thị trường khí đốt EU của Algeria được duy trì và tối ưu hóa.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: AlgeriaEUtăng cườngquan hệchiến lược
