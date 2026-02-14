Vui đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Tòa thị chính Paris

Tòa thị chính Paris đã trở thành nơi lưu giữ những ký ức Tết Việt, minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt mà chính quyền Paris dành cho Việt Nam. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tham dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO Nguyễn Thị Vân Anh, đại diện chính quyền địa phương, các phái đoàn ngoại giao, các thế hệ người Việt và bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải nhấn mạnh: Tết đánh dấu sự khởi đầu và đổi mới đầy hứa hẹn của một năm đang tới. Tết cũng là khoảnh khắc của sự sum vầy, sẻ chia và tình hữu nghị.

Đại sứ đánh giá cao những tình cảm quý báu của chính quyền thành phố Paris dành cho đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, khi cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức sự kiện Tết cổ truyền dân tộc suốt 12 năm qua.

Tết Việt tại Tòa thị chính Paris đã trở thành một dấu ấn đặc biệt cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc, làm đòn bẩy cho những hợp tác song phương đầy hiệu quả giữa hai thủ đô Paris và Hà Nội trong nhiều lĩnh vực, từ quy hoạch đô thị, văn hóa, giáo dục, cho tới phát triển bền vững.

Theo Đại sứ Trịnh Đức Hải, năm 2026 trong quan niệm của người Việt là năm “Song Hỏa”, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt và hứa hẹn khởi đầu của một kỷ nguyên mới được thúc đẩy bởi những mục tiêu đầy tham vọng được thông qua tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Để trở thành một quốc gia phát triển, hiện đại và thịnh vượng, Việt Nam sẽ tập trung vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng cường hợp tác quốc tế.

Năm 2026, Pháp sẽ giữ chức Chủ tịch G7 với tham vọng tăng cường đoàn kết quốc tế. Nhân dịp này, Đại sứ khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với những nỗ lực của Pháp nhằm thúc đẩy tầm nhìn về một trật tự thế giới công bằng hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn.

Đại sứ Trịnh Đức Hải cũng gửi lời tri ân và tự hào tới cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Pháp như những “sứ giả” trong công tác gìn giữ, quảng bá và phát huy văn hóa truyền thống nguồn cội, đồng thời kêu gọi bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và có thêm nhiều hoạt động thiết thực hướng về Tổ quốc.

Cũng như những năm trước, Tết là dịp để chính quyền thành phố Paris ghi nhận những đóng góp năng động, sôi nổi của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nơi đây, coi đó là một phần không thể thiếu để làm nên bức tranh tổng hòa đa màu sắc, đa văn hóa của “Kinh đô ánh sáng”.

Thay mặt chính quyền thủ đô Paris, ông Arnaud Ngatcha, Phó Thị trưởng, phụ trách các vấn đề châu Âu, quan hệ quốc tế và cộng đồng Pháp ngữ, nhấn mạnh rằng Tòa thị chính Paris không chỉ là nơi tổ chức các cuộc tiếp đón cấp nguyên thủ quốc gia, mà còn được mệnh danh là “ngôi nhà chung của nhân dân Paris”, là nơi diễn ra các chương trình lễ hội cộng đồng đặc sắc, trong đó có Tết cổ truyền Việt Nam.

Chia sẻ chung quan điểm về năm 2026 hứa hẹn có sự thúc đẩy đáng kể cho các chương trình hợp tác, đối thoại cả ở cấp song phương và quốc tế, ông Arnaud Ngatcha bày tỏ mong muốn Paris và Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác mạng lưới song phương.

Đặc biệt, một lĩnh vực mà cả Việt Nam và Pháp đều đang chia sẻ chung một tầm nhìn là thích ứng với biến đổi khí hậu bằng những cách thức đổi mới sáng tạo và bền vững hơn. Một minh chứng cho tình hữu nghị và sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước là sự trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn rừng nhiệt đới tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sau Hội nghị quốc tế các Thị trưởng nói tiếng Pháp lần thứ 45, được tổ chức tháng 4 năm 2025 tại thành phố Huế.

Phó Thị trưởng thành phố Paris cũng đánh giá cao số lượng lớn người Việt Nam sử dụng tiếng Pháp, ước tính lên tới 700.000 người, coi đây là tình cảm trân quý của người Việt Nam dành cho ngôn ngữ và văn hóa Pháp, và là cầu nối quan trọng trong quan hệ song phương.

Đại diện chính quyền Paris cũng ghi nhận những đóng góp năng động của cộng đồng người Việt trong việc thúc đẩy những giá trị đa dạng và đoàn kết của thành phố.\

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân Bính Ngọ 2026”, các đại biểu cùng kiều bào và bạn bè quốc tế có dịp thưởng thức những tiết mục nghệ thuật do chính các hội đoàn cộng đồng, gia đình kiều bào và con em cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp trình diễn.

Chương trình Tết tại Tòa thị chính Paris đã diễn ra trong không khí thật đầm ấm và phấn khởi. Kiều bào và bạn bè quốc tế tin tưởng rằng đất nước Việt Nam sẽ tiến bước mạnh mẽ trong năm mới 2026, năm có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu một giai đoạn phát triển mới.

Trước đó, tại cuộc làm việc với Đại sứ Trịnh Đức Hải, ông Arnaud Ngatcha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố hợp tác trong mọi lĩnh vực giữa Paris với Hà Nội, cũng như với nhiều địa phương khác của Việt Nam.

Đại sứ Trịnh Đức Hải chia sẻ với Phó Thị trưởng thành phố Paris: Việt Nam vừa trải qua một thời khắc lịch sử với việc tổ chức rất thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc đặc biệt để Việt Nam đề ra các chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả.

Trên tinh thần đó, Đại sứ Trịnh Đức Hải khẳng định quyết tâm đóng góp tích cực vào việc đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp lên tầm cao mới.

Nhấn mạnh rằng Pháp là quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu mà Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Đại sứ Trịnh Đức Hải bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác giữa hai nước trong năm nay hứa hẹn nhiều triển vọng rộng mở.

https://nhandan.vn/vui-don-tet-nguyen-dan-binh-ngo-2026-tai-toa-thi-chinh-paris-post943263.html